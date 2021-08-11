中国将禁止卡拉OK“违规曲目”

中国政府以维护国家文化和意识形态安全为名而收紧对文化市场管控的努力已经延伸到全国歌舞娱乐场所，以及在这些娱乐场所播放的卡拉OK曲目。

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中国文化和旅游部8月10日发布“歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容管理暂行规定”，严禁歌舞娱乐场所播放的卡拉OK音乐曲目中含有危害国家统一、煽动民族仇恨、违反国家宗教政策等内容；同时也严禁卡拉OK曲目中出现宣扬淫秽、赌博、暴力及与毒品有关的违法犯罪活动或者教唆犯罪的内容。

根据中国文化和旅游部官网消息，该部将建立全国卡拉OK音乐内容审核专家小组，建立全国卡拉OK音乐违规曲目清单制度。

中国对卡拉OK曲目进行审查并不是第一次。2015年中国文化和旅游部就曾发布一份包含120首曲目的黑名单，声称这些曲目“宣扬淫秽、暴力、犯罪或有损社会道德”。

英国《独立报》（The Independent）在报道这一新闻时则认为，中国文化和旅游部发布的新规定“是对言论自由的进一步钳制”。独立报指出，中国政府2018年曾以“涉侵犯版权”为由对歌舞娱乐场所将近6000首曲目下达禁令，2020年又以“宣扬暴力”为由封杀另外100首曲目。

新华社引述文化和旅游部有关负责人的话说，中国全国有将近5万家歌舞娱乐场所，歌曲点播系统含有违禁曲目的现象屡禁不止，执法监管难度较大，与此同时，歌舞娱乐场所歌曲点播系统基础曲库达10万首以上，歌舞娱乐场所经营者难以识别违规曲目。

因此，新发布的规定要求歌曲点播系统内容提供商不得提供、歌舞娱乐场所也不得使用违规曲目清单内的音乐产品。歌曲点播系统内容提供商和歌舞娱乐场所负责歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容自审工作，从源头对歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容进行有效管控。

规定指出，文化和旅游行政部门发现歌曲点播系统内容提供商向歌舞娱乐场所提供的卡拉OK音乐还有“违法”内容的，可以通过约谈等行政指导方式予以警告和制止。

规定还要求文化市场综合执法队伍参照全国卡拉OK音乐违规曲目清单，加强对歌舞娱乐场所检查、抽查，一旦发现有违法违规内容的，应当依法处置。

文化和旅游部发布的“歌舞娱乐场所卡拉OK音乐内容管理暂行规定”将于今年10月1日起施行。