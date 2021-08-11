中国：斯帕弗遭控间谍罪和窃取国家机密罪获刑11年

中国位于朝鲜边境的东北城市丹东的一家法院2021年8月11日周三宣布，加拿大人迈克尔-斯帕弗（图）因犯有间谍罪和窃取国家机密罪"，被判处11年监禁。

中国位于与朝鲜接壤边境的东北部城市丹东的一家法院周三宣布，加拿大人迈克尔-斯帕弗被判犯有间谍罪和窃取国家机密罪，获刑11年监禁。

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据本台报道称，加拿大人Michael Spavor因遭中国指控从事间谍活动被中国司法判处十一年监禁。在确认一名加拿大人因贩毒被判处死刑的第二天，中国司法系统对指控间谍罪被的加拿大商人迈克尔-斯帕弗作出了11年监禁的判决。这个法庭案对北京和渥太华之间的紧张关系具有高度象征意义。

在快速审判的五个月后，加拿大商人迈克尔-斯帕弗获知了他的命运。本周三（8月11日）上午，他被中国司法部门以 "间谍罪 "和 "窃取 "国家机密罪判处11年监禁。

判决下达的同时，加拿大正在进行另一场庭审。加拿大司法审理华为的财务总监、这家中国电信巨头创始人的女儿孟晚舟引渡美国案。孟晚舟于2018年12月在加拿大被捕，这标志着北京和渥太华之间的关系恶化。共产党政权谴责是政治逮捕，而这名华为员工则面临被引渡到美国，她被美国指控涉嫌银行欺诈。

在孟晚舟被捕几天后，中国逮捕了迈克尔-斯帕弗和加拿大前外交官迈克尔-康明凯，后者也因间谍罪受审，正在等待判决。从那时起，他们被无声拘押，两年多后才在非公开审判中被审判。

据该报道，加拿大总理贾斯汀-特鲁多(Justin Trudeau)指责中国对这两名迈克尔的拘留是 "任意的"，加拿大媒体也谴责称之为 "任意的"，而渥太华也批评中国的报复性措施。

据加拿大驻中国大使鲍达民（Dominic Barton）今天表示，"我们谴责这一决定。此案有可能提出上诉。”鲍达民说："这是他将与斯帕弗的律师讨论的事情。”