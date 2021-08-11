中国TikTok下载量超Facebook成世界第一

在新冠疫情下不断增长的社交网站有哪些？据日本经济新闻调查了2020年的全球下载量，发现源自中国的短视频APP“TikTok”（抖音国际版）自从2018年开始调查以来首次排到第一。重视隐私的人越来越多，不保留发布记录的俄罗斯聊天APP“Telegram”也排在前列。

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据日本经济新闻稍早报道说，TikTok取得飞跃发展，TikTok下载量超Facebook成世界第一。

北京字节跳动科技2017年开始提供抖音国际版“TikTok”距今已有3年。现已超过Facebook等APP排到世界第一。住在美国波特兰的妮娜（37岁）说：“正在看因为疫情人没法举办演唱会的艺人的视频”。

TikTok被指出有泄漏个人信息的风险，2020年美国前总统特朗普要求出售美国国内业务或者禁止使用TikTok。但在新冠疫情下，TikTok的人气越来越高。在美国、欧洲和南美的下载量排在第一。虽然拜登撤回了特朗普的命令，但仍有地缘政治风险。短视频还被用于企业营销，另一个中国的短视频APP“Likee”也排在下载榜的第八名。

据该报道，美国Facebook公司旗下的APP排在下载榜的第2～5名。聊天APP“WhatsApp”在2021年初宣布，将与Facebook共享与企业的交流信息。尽管WhatsApp强调“用户与家人和朋友的聊天内容受保护”，但仍发生了用户流失。

源自俄罗斯的聊天APP“Telegram”上升到第7名。其特点是发布的内容经过一定时间就会自动删除。在香港和泰国，以学生为中心获得广泛使用。

在美国的下载排名中，Facebook旗下软件正在追赶TikTok。由于限制外出，游戏聊天软件“Discord”排到下载榜的第7位。通过这款软件，在网络游戏中可以与对手进行语音聊天。索尼集团对Discord进行了出资。社交网站已成为投资和企业重组的诱因。

据该报道，在亚洲和中国排名中，短视频APP越来越多。在很多国外APP无法使用的中国，国产APP处于下载榜的首位。其中短视频发布平台越来越多。字节跳动的“抖音”等3款APP进入前十。