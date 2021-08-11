习近平思想读本进入中小学成必修课教材

由中国教育部组织编写的大中小学《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，将于2021年秋季学期正式投入使用，并且成为一门有统一教材的必修课。这被认为是中国要进一步去除西方影响，把“习近平思想”当作“中国大一统”的举措。

广告 继续浏览后续

中国教育部宣布，从2019年秋季学期起，各省分步实施新课程和教材，直到2022年秋季开学，实现全国范围内的统一使用新教材。而组织编写统一教材的过程成为宣传教育习近平思想的过程。中国教育部网站称：“读本与统编思政课教材相互补充，构建起更为坚实的新时代铸魂育人教材体系。”

习近平思想已经在各教材大纲中频繁出现。譬如教育部2020年修订的最新“普通高中英语课程标准”里，开篇便是“习近平总书记在全国教育大会上强调，要在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针”，基本原则要“充分反映习近平新时代中国特色社会主义思想”等等。

中国中学历史教材中也大幅增加了中国现任领导人习近平的出现频率。比如高一历史课最后的第十单元以1978年“拨乱反正”和“改革开放”开头，以“国际影响力扩大”收尾，刊登邓小平照片二次，江泽民一次，胡锦涛一次，而习近平的照片出现了五次（单人照三张，与马英九合影一张，2016年杭州G20峰会与各国领导人合影一张）。第十单元还提到了2018年3月11日全国人民代表大会通过的宪法修正案内容：“这次宪法修改把党的十九大确定的重大理论观点和重大方针政策，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法。”

领导人的思想主张一直有被编入中国大陆的中小学教材，开国之君毛泽东的作品从中共建国至今一直被中国文科教材奉为经典，但专门把所谓的习近平思想写成一本教材，设立一门必修课，还是新事件。

全国范围统一使用的课本，还包括普通高中各学科教材。教育部宣布，从2019年秋季学期起，各省分步实施新课程和教材，直到2022年秋季开学，实现全国范围内的统一使用新教材。至此，中国大陆基本实现了大学高等教育之前的全国范围的教材统一。