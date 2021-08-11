传中共军方“拒绝打仗” 告诉习近平：不愿为战狼树敌负责

根据中媒《南华早报》日前引述一位中共内部人士指称，中国外交部和中国国防部为了“话语风格”而明争暗斗，中国外交部在国际上尽逞口舌之快，树敌无数。而当民主国家被中国战狼外交激怒，和中国真到了战争边缘，中国军方却拒绝跟“多国联军”交战。没有消息指北京对此报道作谴责或公开澄清。

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据新头壳今天引述报道称，南华早报爆中共军方“拒绝打仗”告诉习近平：不愿为战狼树敌负责。消息指中共总书记习近平开启中国“战狼外交”之路，中国当局在南海和台海的咄咄逼人，迫使欧美国家联合备战，随时准备保卫南海和阻止中国武统台湾。而习近平近来不断打压私企巨头，被外界视为牵涉中共内斗。正当阿里巴巴因性侵案被围剿之际，马云旗下的《南华早报》报道爆料中国国防部“拒绝打仗”，并告诉习近平不会为外交部四处树敌的“战狼”言论负责。

根据中媒《南华早报》8月9日引述一位中共内部人士指称，中国外交部和中国国防部为了“话语风格”而明争暗斗，中国外交部在国际上尽逞口舌之快，树敌无数。而当民主国家被中国战狼外交激怒，和中国真到了战争边缘，中国军方却拒绝跟“多国联军”交战。

该报引述消息人士说法提到，中国外交部和中国国防部的争斗甚至到了习近平那里，两派互相对习近平“告状”。中国外交部“甚至批评中共军队（PLA）在与美国打交道时过于‘软弱’”。同时中国军方向习近平表达了“对外交部战狼外交的担忧，并表明为他们的不负责任言论‘买单’”。

据该报续指，总部设在北京的全球化智库（CCG）上月举办“中国新叙事”研讨会，国际关系学院教授储殷在会上警告，中国外交部正在形成奇怪的“外宣内宣化”，造成宣传对象混乱，很难区分中国外交部到底是“说给国外受众听，还是说给国内受众听”。储殷表示：“在早期，我们相信流利的英语有助于（讲好中国的故事）”，他说，“现在的情况却是，中国用非常流利和正规的英语说著让外国人完全听不懂的话。”该报导指，储殷此番言论曾被海外中文媒体报道，但报道随后被撤下，传出是中国外交部对此大发雷霆，储殷还因此受到了“高层警告”。

《南华早报》引述分析称，在过去的几十年，中共宣传对国内和国外使用两套标准，对内强硬、反美，对外则谦虚、低调，被称为“熊猫外交”。如今外交部和国防部的互怼，凸显中共外交圈的“战狼”与“熊猫”两条路线出现了更大的冲突。外界认为，该报道中有关中共军方“拒绝打仗”的消息，更彻底泄露了习近平当前与军系关系“基层空虚”的困境。

没有消息报道中国官方对此报道作出回应或澄清。