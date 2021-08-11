加拿大商人迈克尔斯帕佛罪成判刑11年 25国50外交官聚加使馆声援

2021年8月11日，25个国家、50名驻华外交官，在判决后齐集北京的加拿大驻华大使馆，声援斯帕弗迈克尔。自由亚洲刊 （美联社）

在中国的加拿大商人迈克尔涉“为境外刺探、非法提供国家秘密”案一审罪成，判有期徒刑11年，没收个人财产人民币5万元，并驱逐出境。加拿大总理特鲁多罕见地发出声明，指定罪及量刑都绝对不可接受。25个国家、50名驻华外交官，在判决后齐集北京的加拿大驻华大使馆，声援迈克尔。学者认为，西方社会高调发声，是要警告中国不能再利用他国公民安全，作政治威胁。

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据自由亚洲今天报道称，加拿大总理特鲁多也发声明回应，以绝对不可接受及不公正，形容中国法院对案件的定罪及量刑，又表示，加拿大首要仍然希望确保迈克尔，以及仍在拘留的前外交官康明凯，能立即获释，加拿大政府会继续向两人及家属，提供领事协助。

在迈克尔案件宣判的同一时间，25个国家共50名驻华外交官在北京的加拿大驻华大使馆，声援迈克尔。美国驻华大使馆也发表声明，谴责有关的判决，指责中方试图将两人当作谈判的筹码。

该报道引述熟悉国际关系的政治学者郑宇硕表示，加拿大和西方多国的外交人员，高调回应判决，是要警告中国不能利用公民安全作威胁的手法。

据郑宇硕指：”在西方国家眼中，认为这宗案件是冤案，表达对中国政府一定程度上不满，主要包括对中国司法制度不公平，对中国好容易以间谍罪起诉西方国家的公民，感到威胁，今天可以对付加拿大人，明天对付的可以是其他西方国家的公民，整体而言，西方国家对中国的司法制度，对中国的营商环境都表示不满意。”

郑宇硕表示，今次事件令已处于紧张的中加关系，更难找到契机改善，认为中国政府如选择较聪明的做法，应该不对事件作特别的回应，只是重申案件由法院作出合理的判决，中国司法制度公平公正等﹐以免进一步影响西方国家对在中国投资和营商的信心。