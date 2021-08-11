台湾感谢美国公开支持与立陶宛互设代表处

中国大陆因为立陶宛将设立台湾代表处而召回中国驻立陶宛大使，美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)强调，美国支持欧洲伙伴及盟友与台湾发展互惠关系。对于美国的这项表态，台湾外交部发言人欧江安今天表示，拜登政府持续力挺台湾，外交部会持续推动与所有理念相近国家发展实质友好关系，增进互惠交流。

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美东时间10日普莱斯在国务院例行记者会上响应表示，美方与立陶宛站在一起，支持欧洲伙伴及盟友与台湾发展互惠关系，力抗中国的做法。

他并说，台湾是公卫、先进制造及民主治理等领域的全球领袖，国际社会都受惠于与台湾的往来，包括美国在内。

台湾外交部说，对美方上述言论表示欢迎，并感谢拜登政府持续力挺台湾，公开支持台湾与立陶宛互设代表处，美方关切中国对他国与台湾的无理威胁，也再度鼓励各国与台湾发展实质关系。

台湾外交部说，外交部会持续推动与所有理念相近国家发展实质友好关系，增进互惠交流；台湾不会因为外在压力胁迫而退缩，也会在既有深厚基础上，加强与美国紧密合作，拓展台湾的国际空间。

民进党发言人谢佩芬今天则表示，中国外交部召回其立陶宛大使，显然是为了威胁立陶宛改变决策，不过立陶宛外交部已经正式表示不会受任何国家威胁，立陶宛国会议员也公开表示，对于立陶宛要在台湾设立代表处的决定不会感到抱歉；民进党全力支持与台湾共享自由民主理念的立陶宛，绝不向中国的霸凌行为低头。

民进党指出，台湾作为一个民主国家，民进党期待朝野都能力挺立陶宛，呼吁身为最大在野党的国民党能公开肯定台湾与立陶宛互设代表处的外交突破，并能清楚地向北京表达，中国这种试图让民主国家噤声的霸凌行为，只会适得其反。

曾任行政院副院长的高雄市长陈其迈今天表示，身为台湾人，台湾能够跟其他国家有互惠平等的交往，这是值得大家高兴的事，而且台湾对国际社会也可以做得更多，他相信台湾是国际社会里不可或缺的一个非常重要的国家。

他说，中国假如用这种霸权心态，或者威胁利诱，不是站在互利互惠平等的立场，将不会受到国际间民主国家的认同。