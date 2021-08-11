微博高级公关总监涉嫌受贿遭拘 多家巨企高管被调查

中国当局拘留了中国社交媒体巨头微博的高级公关总监，当地媒体周二广泛报导了这一消息。近年来中国科技公司加大贪腐调查力度。随着科技产业的繁荣，中国科技公司的估值和形象大幅上升。

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据路透社今天报道说，中国当局拘留了中国社交媒体巨头微博的高级公关总监，路透社说此消息获得一位公司消息人士的证实。根据路透社看到的发给员工的内部备忘录，微博的高级公关总监毛涛涛涉嫌收受贿赂，“严重侵害了集团的商业利益”。

据该备忘录说，“根据集团规定及相关法律法规，决定给予毛涛涛开除的处分，不得再行录用”，备忘录说，毛涛涛已被当局刑事拘留。备忘录称，毛涛涛于2010年加入微博，先后任职于微博集团市场公关部、微博公关媒介组和微博品牌市场部，担任市场与公关总监一职。据备忘录补充说，“毛涛涛作为集团老员工，并长期担任重要部门的主管，未能以身作则，面对利益的诱惑失去原则、失守底线，令人痛心和遗憾”。

该报道称，微博没有回应置评请求。无法立即联系到毛涛涛。

近年来中国科技公司加大贪腐调查力度。随着科技产业的繁荣，它们的估值和形象大幅上升。今年早些时候，快手前副总裁赵丹阳因受贿被捕，而腾讯控股称其公司的一位高管因“个人腐败”的指控被当局调查。本周中国的科技行业也被卷入了其他争议中。部分拥有微博的阿里巴巴集团因推迟处理一名员工提起的性侵犯指控而面临反弹。

路透社说，没有迹象表明这些事件有关联。