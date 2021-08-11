新华社新定性立陶宛反华 断交威胁雷声大雨点小？有说半年后大使悄声回职

中国官媒新华社针对中国召回驻立陶宛大使发表评论文章声称，立陶宛在反中道路上愈走愈远，是因长期亲美路线，且借此向拜登政府表忠。但立陶宛此举难以影响中欧合作大局。不过美国与欧盟均明确表态支持立陶宛对台政策。

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据中央社今天报道说，新华社称立陶宛“反华”有美撑腰，但无碍中欧关系。新华社10日晚间以“立陶宛为何在反华道路上越走越远？新华社发文解读”为题发出的文章说，曾是苏联加盟共和国的立陶宛等波罗的海国家，由于历史恩怨等因素，对俄罗斯疑惧心理突出，在安全上高度依赖美国，长期采取亲美政策，对俄态度强硬。文章宣称，中美关系发生变化前，立陶宛对中政策“相对比较务实”。随着美国对中国采取遏制打压政策，立陶宛的对中政策逐渐走偏。川普（Donald Trump）执政期间，立陶宛开始在一些涉中问题上“随美国起舞”。2019年2月，立陶宛安全部门发表报告，将中国称为“国家安全威胁”。

2019年7月，立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda ）更表示，中资可能会威胁立陶宛国家安全；2020年10 月，立陶宛中右翼执政联盟上台，对中政策明显转向激进。拜登政府上台后组建反中联盟，立陶宛成为欧洲国家中的“反华急先锋”。

文章又说，立陶宛在台湾议题上的“拙劣表演”，背后“有美国的怂恿默许”，一系列反中操作都与美国有直接关系。特别是欧洲国家在拜登政府上台后，在中美间选边站队压力加大，对美国需求甚多的立陶宛选择倒向美国，配合推行“价值观外交”，并对中国进行战略竞争。因此，立陶宛急于向拜登政府示好。特朗普政府时期，美国将外交重心转向中东欧，加强在波罗的海三国军力部署。但拜登上台后，美国将法、德等西欧大国的协调合作列为重点，对中东欧重视度下降。而波罗的海三国视俄罗斯为心腹大患，依赖美国提供的安全保障，加上俄罗斯近年来动作频频，立陶宛等国对美国的安全需求有增无减。

文章引述中国专家声称，立陶宛将其外交政策与美政府利用台海问题遏制中国的战略重点相对接，企图通过打“台湾牌”提升自身在美战略中的地位“竭力讨好美国”，促使美国重视其需求。这篇文章又宣称，立陶宛一些政客“曲解”中国与中东欧“17+1”机制，认为中方对立陶宛“重视程度有限”，投入偏向其他国家，且让立陶宛对中国出现贸易逆差。

文章引述中国专家认为，中国与立陶宛关系趋冷对中欧关系不会产生实质影响。一是立陶宛体量和在欧洲声量有限，难以影响欧洲舆论。二是欧洲其他国家与立陶宛的观点立场不尽相同，不会轻易跟风，大多数中东欧国家在大国之间寻求平衡，无意伤害对中合作关系。三是立陶宛退出“17+1”机制及“打台湾牌”，是为获取美国支持的主动行为，他国没有跟进必要。

据新头壳今天报道称，台湾将在立陶宛设立以台湾为名的代表处，此举引发中国外交部的不满，在10日宣布召回驻立陶宛大使，并要立陶宛同步召回的驻中大使，立陶宛议员马尔德基斯(Matas Maldeikis)在脸书发文表示，中国每次只要一不开心就会召回驻外大使，但通常在半年后就会默默回来，每次都是如此。

马尔德基斯表示，由于台湾在立陶宛设立代表处，引发中国外交部召回驻立大使，感激中国给予立陶宛压力，这让立陶宛更能从中看出利益合作关系，了解到需要和像台湾这样强大的民主经济体系合作，而这对我们的未来有很大的好处，特别是在高科技领域，是立陶宛目前最需要的。

马尔德基斯提到，他无意干涉中国内政，也不把台湾视为中国的一部分，他强调不能不看到世界的真实现况，并顺带一提指出，梵蒂冈甚至早已承认台湾。

对于召回驻外大使，马尔德基斯表示，近年来，中国只要不开心，就会这样做，但通常半年后就会悄悄回来，每次都是如此。

该报道称，立陶宛外交部也回应此事，对中方此举表示遗憾的同时，立陶宛外交部借此机会重申，在一个中国原则下，我们决心和欧盟及世界上其他许多国家一样，发展与台湾的互利关系。