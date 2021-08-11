特鲁多谴责中国对斯帕弗间谍罪指控判决

加拿大总理特鲁多今天谴责中国对加拿大人迈克尔-斯帕弗的间谍活动指控罪作出 "完全不可接受和不公平 "的11年定罪和判决。根据辽宁省丹东市中级人民法院今天公布，依法对加拿大籍被告斯帕弗为境外刺探、非法提供国家秘密一案公开宣判，认定斯帕弗罪成，判有期徒刑11年，并处没收个人财产人民币5万元，驱逐出境。目前尚不确定斯帕弗何时会遭驱逐出中国，也不清楚驱逐时间是否与接近尾声但前途未卜的孟晚舟案引渡判决有关联。

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据法新社今天自渥太华的报道说，特鲁多在一份声明中说："今天对斯帕弗先生的判决是在两年半多的任意拘禁之后作出的，司法程序缺乏透明度，审判甚至没有达到国际法要求的最低标准。”

据中央社今天报道称，加拿大商人斯帕弗遭中国法庭以间谍罪判处11年徒刑，加国总理特鲁多谴责这项判决，并痛斥中国法庭此举“让人无法接受，不公不义”，呼吁立刻放人。

据特鲁多发表声明说：“斯帕弗先生经过超过2年半的擅自拘留，在司法程序缺乏透明、以及连国际法规定的最低标准都达不到的审判过后，遭到这样的判决。”

美国驻北京大使馆也发声明谴责这项判决，声明指出，针对斯帕弗与另一名被控间谍罪的加拿大人的审判，是试图“利用人作为谈判筹码”。

路透社今天的消息说，中国辽宁省丹东市中级人民法院周三公开宣判，认定加拿大公民斯帕弗(michael spavor)犯为境外刺探、非法提供国家秘密罪，判处有期徒刑11年，并处没收个人财产五万元人民币，驱逐出境。

昨日中国辽宁高院对加拿大公民谢伦伯格走私毒品案二审维持原判，判处死刑。对此，加拿大驻华大使表示谴责并呼吁宽大处理。

加拿大驻华大使还称，中国宣布谢伦伯格的上诉结果时，加拿大正在审理华为高管孟晚舟的案件，这“不是巧合”。

辽宁省丹东市中级人民法院今天公布，依法对加拿大籍被告斯帕弗为境外刺探、非法提供国家秘密一案公开宣判，认定史佩弗罪成，判有期徒刑11年，并处没收个人财产人民币5万元，驱逐出境。

目前尚不确定斯帕弗何时会遭驱逐。路透社引述北京律师莫少平指出，被定罪的外国人通常服刑完毕才会被驱逐出境，但在某些特殊案件中，也可能提前驱逐。

加拿大驻中国大使鲍达民今天在辽宁丹东出席旁听后，透过视讯向媒体发表谈话，说他对判决的解读是，斯帕弗将在服刑11 年之后被驱逐出境。

中加两国关系近年因华为财务长孟晚舟案而急转直下。2018年12月1日，加国在美国要求下，于温哥华机场逮捕转机的孟晚舟。之后不久，加拿大前外交人员康明凯（Michael Kovrig）、商人斯帕弗（Michael Spavor）先后被，外界怀疑是中方的报复举动。

斯帕弗于去年6月正式被起诉。丹东市中院今年3月19日一审，由于涉及国家秘密，不公开开庭审理，斯帕弗及辩护律师到庭参加诉讼。

就在孟晚舟案近日于加拿大审理进入尾声之际，中国方面今天对于斯帕弗案作出宣判。

此外，辽宁省高级人民法院昨天则二审宣判另名加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）维持死刑原判定谳。谢伦伯格据指在中国运毒。

中央社说，据中国刑法，为境外刺探、非法提供国家秘密罪属于危害国家安全类罪名，主刑为处5年以上10年以下有期徒刑，但“情节特别严重”就会处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

外界普遍认为，斯帕弗案和康明凯案是对渥太华方面逮捕华为CFO孟晚舟之举的报复。

中国连两天重判加拿大公民，加拿大驻中国大使鲍达民失望并谴责。

据中央社消息说，鲍达民表示，斯帕弗和另一名加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）先后在中国遭任意拘留，加方将持续要求中方放人。鲍达民今天在辽宁丹东出席旁听后，透过视讯向媒体发表谈话，说他对判决的解读是，斯帕弗将在服刑11 年之后被驱逐出境。

鲍达民表示，“我们对这项判决予以谴责”，还说此案有上述机会，斯帕弗将和律师进行讨论。

前一天，辽宁省高级人民法院二审宣判另名加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）维持死刑原判定谳。谢伦伯格据指在中国运毒。

由于两案判刑时间，正值中国电讯大厂华为科技公司财务长孟晚舟一案在加拿大法院进入最后阶段，鲍达民表示，“我不认为是巧合”。