《环时》指美驻港总领馆鼓动美企撤离 美反斥是编造事实

中国的《环球时报》引述不具名的消息人士指称，美国发出指香港有营商风险的「营商忠告」后，其驻港总领事馆曾举行会议，敦促与会的在港美国企业撤出香港。报道并引述北京学者田飞龙批评，事件再次曝露美国在港埋下混乱的种子、干预香港事务的阴谋，损害在港美国企业和人员的利益，行为极不负责。但有关报道遭美国国务院否认，指「报道编造事实，完全错误」。

广告 继续浏览后续

《环球时报》昨(10日)引述「接近事件的消息人士」报道，指美国驻港总领馆与部分美国公司举行会议，指香港营商风险正在上升，督促他们撤离香港。该不愿具名的消息人士批评，美国此举是企图以行政手段干预市场活动。

这篇以英语发布的报道又据此访问身兼中国港澳研究会理事的北京政治学者田飞龙，田认为，事件再次曝露美国干预香港事务的阴谋，为香港混乱埋下种子，削弱中国主权和安全利益。另一方面，美国此举亦会削弱港美之间的商业联系，对在港美企是极不负责任的行为。他指出，香港会越来越好，若在港兢兢业业的美企因美国一些政客错误地港美经贸事宜政治化而不能从中获益，这不是人们愿意看到的。

美国国务院回复称，「报道编造事实，完全错误」，强调会继续为美国商界发声。」；国务院重申，「营商忠告」为美国公司所要面临的营商环境和风险的变化提供以事实为依据、直截了当的评估，期望香港成功，享有《中英联合声明》承诺的高度自治。

因应《港区国安法》在港实施，美国于上月16日针对香港发出「营商忠告」，指该法令企业在港经营的风险增加。中国外交部驻港特派员公署发表声明反驳，指这是抹黑和唱衰香港营商环境之举，并引述国际货币基金组织报告再次肯定香港国际金融中心地位来指证美方的图谋不会得逞。