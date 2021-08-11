谢伦伯格死刑案：欧盟呼吁宽大处理 中国驳斥肆意干涉

欧盟对外行动署对中国地方法院确认加拿大公民谢伦伯格案的死刑判决表示关切，呼吁宽大处理。中国驻欧盟使团发言人周二晚回应称，该案有关程序完全合法，证据确实、充分；对欧方声明“肆意干涉中国内政和司法主权”坚决反对，也绝不接受。

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据路透社报道称，欧盟呼吁对谢伦伯格案宽大处理，中国驻欧盟使团称，有关程序完全合法证据确实。

中国驻欧盟使团官网新闻稿援引该发言人指出，加拿大人谢伦伯格参与有组织的国际贩毒活动，伙同他人走私冰毒222.035千克，行为构成走私毒品罪。敦促欧盟切实尊重法治精神和中国司法主权，停止发表不负责任的言论。据发言人强调，中国司法机关对不同国籍的罪犯均依法处理。中国法律保留死刑，同时严格控制死刑适用；对危害极其严重的毒品犯罪适用死刑，有利于震慑和预防毒品犯罪。

据该报道，辽宁省高级人民法院周二对加拿大籍被告人罗伯特·劳埃德·谢伦伯格(ROBERT LLOYD SCHELLENBERG)走私毒品上诉一案，二审驳回上诉，维持原判，以走私毒品罪判处死刑。加拿大驻华大使鲍达民(Dominic Barton)对此表示谴责并呼吁宽大处理。