中共高层发文件推进依法行政 预告习近平将续任五年？

中共中央印发纲要敦促各地政府机关持续深入推进依法行政，到2025年全面建设法治政府，根据当前法治政府建设实际，将其列为《纲要》。学者认为，中共为明年“二十大”后，指明行政体制的方向，这也从侧面说明习近平将会延任五年。中国政府各大网站及新华社，本周三（11日）晚间转发中共中央、国务院有关《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。有大陆政治学者认为，由此可见，未来五年仍将是习近平的执政期。

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据自由亚洲今天报道称，中共高层印发文件推进依法行政，学者研判习近平将续任五年。该报道称，有迹象表明，中共高层的“北戴河会议”已经结束。一位不愿具名的学者当天接受本台采访时表示，现阶段当局出台的任何文件，可理解为中共“二十大”后将推行的政策。一位不愿具名的学者当天接受该台采访时表示，现阶段当局出台的任何文件，可理解为中共“二十大”后将推行的政策：

“也是作为2035年内，所谓建立法治政府的计划，就是‘二十大’建立体制的重要组成部分。但是其重要性，从整个纲要来看，是很弱的。因为它表面上叫法治政府纲要，实际上只是限于所谓的行政体制，是封闭的行政政府的事项，不涉及政策的制定。”

习近平执掌中共总书记之后，2015年，中共曾出台《法治政府建设实施纲要（2015－2020年）》，今年推出新的2021至2025纲要，可谓是一份中国行政体系的延续性文件。有大陆政治学者认为，由此可见，未来五年仍将是习近平的执政期。

该报道引据这位要求匿名的学者说，看不出这份《纲要》有新的含义：“从头到尾，人们看不出有新意，也很难解读这个法治政府跟法治本身的具体含义。比如涉及到政府怎么样促进公平，怎么样促进更多的福利，它跟市场自由的关系等。未来的改革、社会发展等问题、政党和行政关系的问题等都未涉及。”

纵观这份约一万字的《纲要》共分十个部分。首先突出要“深入学习贯彻习近平法治思想”、“健全依法行政制度体系”，其次是要求地方政府“健全突发事件应对体系，依法预防处置重大突发事件”。

《纲要》的总体目标是到2025年，政府行为全面纳入法治轨道，职责明确、依法行政的政府治理体系日益健全，行政执法体制机制基本完善，为到2035年基本建成法治国家、法治政府、法治社会奠定坚实基础。

中国学者宋阳接受该台采访时说，相比五年前出台的《法治政府建设实施纲要2015－2020年》，最新的文件内容乏善可陈。他说：“一如既往，充斥着大话空话套话和漂亮话。而且调门非常高，都是老调重弹。这样一份辞藻华丽，调门非常高的文件内容，由谁来监督？没有一个确实有效的监督，肯定是实施不下去的。”

虽然《纲要》提出的多项便民措施，比如全面提升政务服务水平，完善首问负责、一次告知、一窗受理、自助办理等制度。到2021年年底前基本实现高频事项“跨省通办”，以及充分保障老年人基本服务需要。但也强调要“积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法。

自由亚洲引据宋阳说，《纲要》全文并未提及如何监督实施，才是关键问题：“党内监督的这样一个主导地位，这样一种机制相当于没有监督。党内实际上是一言堂。近年来有一个新的提法叫不得妄议。”该纲要通报提到，要加强突发事件监测预警、信息报告、应急响应。定期开展应急演练，先期处置和快速反应能力。学者认为，当局此举就是要求地方政府加强对社会监控和提高处置突发事件的能力。