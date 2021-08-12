中国严判了2加人后 孟晚舟案新聚焦

加拿大司法再开一轮孟晚舟案听证会。该听证会在不列颠哥伦比亚省最高法院举行。稍早中国司法刚刚判处两名加拿大人，一名因贩毒被判处死刑，另一名因间谍罪被判处11年监禁。据法新社消息，一名加拿大政府官员周三在孟晚舟引渡案的第一天听证会上辩称，华为的首席财务官参与了 "不诚实的商业交易"，构成了欺诈。

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据法新社报道，中国电信巨头创始人任正非的女儿于2018年12月应美国的要求在温哥华机场被捕，她正在争取不被引渡去美国。据渥太华方面称，中国对这两名加拿大人的定罪以及对一名加拿大驻北京前外交官的 "任意 "拘留，被广泛视为对逮捕孟晚舟的报复。

美国司法部门指控49岁的孟晚舟在2013年香港的一次会议上，就中国华为集团是否与一家名为Skycom的子公司有联系，对汇丰银行的一名高管撒谎，Skycom的子公司向伊朗出售设备，这使该机构违反制裁禁令而面临美国的制裁。据代表美国辩护的加拿大政府律师罗伯特-弗雷特说："这个案子是关于不诚实的商业交易。”

加拿大政府律师罗伯特-弗雷特说，孟晚舟2013年在香港的一次会议上对一位汇丰银行高管的陈述，"根据她所说的和她没有说的，都是不诚实的"。他说，这次会议的动机是 "希望向汇丰银行保证华为没有从事任何会导致该银行违反美国制裁法的活动。"

Robert Frater认为，华为首席财务官 "错误地试图将华为与Skycom保持距离而开脱"。

加拿大政府律师罗伯特-弗雷特说，"事实是，华为就是Skycom。"

在上周听证会恢复前发表的一份声明中，华为加拿大公司呼吁立即释放孟晚舟，并表示其律师将指控 “美国未能提出可信的起诉理由来支持引渡孟晚舟"。

听证会将于8月20日结束，但预计几个月后才会有决定。如果提出上诉，司法程序甚至可能再持续几年。