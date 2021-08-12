中国发表全面建成小康社会白皮书 称人权里程碑

由中国国务院新闻办公室发布的“全面建成小康社会：中国人权事业发展的光辉篇章”白皮书称，中国全面建成小康社会，是世界人权事业发展史上的重要里程碑。

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据中央社今天报道说，中国官方今天发表“全面建成小康社会”白皮书，称1979年底已故领导人邓小平提出“小康之家”建设，到2021年7月，中共总书记习近平宣布全面建成了小康社会，期间有7.7亿人脱贫。由中国国务院新闻办公室发布的“全面建成小康社会：中国人权事业发展的光辉篇章”白皮书称，中国全面建成小康社会，是世界人权事业发展史上的重要里程碑。

这份白皮书列出一些数据，表示根据中国农村居民每人每年生活水准在人民币2300元以下的现行贫困标准，经过中共18大、习近平上台以来8年持续奋斗，到2020年底，中国现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部“摘帽”，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决。

白皮书说，改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困。中国提前10年实现“联合国2030年可持续发展议程”减贫目标。

白皮书列举在就业、公共文化服务、社会保障体系和生态环境改善等方面的作为，内容提供了不同群体权益保障的相关数据，呈现出社会发展的现况。

该报道称，在保障宗教信仰自由方面，白皮书指中国现有依法登记的宗教活动场所14.4万处，宗教院校92所，信仰佛教、道教、伊斯兰教、天主教和基督教等宗教的公民近2亿人，宗教教职人员38万余人。在农民权益改善方面，白皮书称，随着返乡创业就业、就业扶贫、随迁子女就地入学等工作的持续开展，全国农村留守儿童数量从2016年的902万名下降到2020年的643.6万名。