中国强烈谴责加拿大“麦克风外交”

中国外交部发言人华春莹今天称，强烈谴责加拿大纠集个别国家对中国有关法院依法处理加在华公民个案指手画脚，加拿大搞“麦克风外交”、拉帮结派对华施压的企图过去没能得逞，“将来也绝不可能得逞”。美国，欧洲联盟等表态声援加拿大。

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据路透社今天报道说，中国外交部强烈谴责加拿大“麦克风外交”，敦促有关国家尊重中国司法主权。

中国外交部发言人华春莹说，“我们敦促有关国家拿出法治精神，尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论。”华春莹是以外交部网站刊登发言人答记者问形式做上述表示。

中国法院周二对加拿大公民谢伦伯格(Robert Lloyd Schellenberg)走私毒品案二审维持原判，判处死刑；周三宣判加拿大公民斯帕弗(Michael Spavor)有期徒刑11年，指犯为境外刺探、非法提供国家秘密罪。

加拿大外长加诺称这是完全不公正的判决。消息人士称，加诺周二与美国国务卿布林肯就斯帕弗和康明凯进行了交谈。加拿大政府表示，不会同意用孟晚舟交换加拿大公民的交易，称不能干预司法程序。

中国驻加拿大使馆发言人周四强烈谴责加总理特鲁多、外长加尔诺对斯帕弗案的评论，指出加方在孟晚舟未违反加任何法律的情况下将其拘押已近1,000天，这才是真正的“任意拘押”。据华春莹指出，任何外籍身份都不是“护身符”，加拿大一方面标榜“法治国家”和“司法独立”，另一方面干预中国司法机关依法独立办案，暴露出其搞“双重标准”的虚伪面目和将法律问题政治化的真实意图。

该报道说，此前欧盟对外行动署发言人就斯帕弗案发表声明，中国驻欧盟使团发言人对此回应，欧方近来多次对中方依法处理外籍公民个案妄加评论，这是对中国内政和司法主权的粗暴干涉，严重违背国际关系基本准则。