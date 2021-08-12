中国疫情：27个高风险地区、139个中风险地区

中国官方报告11日新增81例新冠肺炎病毒确诊，其中境外移入病例20例；本土确诊病例61例、无症状感染11例，分布于江苏、湖北、湖南、河南、云南、浙江。中国今天重新公布现有9个高风险地区、27个中风险地区。截至目前，中国大陆共有27个高风险地区、139个中风险地区。

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据中央社今天报道称，江苏扬州近期本土新冠病毒疫情严峻，当地调整部分区域疫情风险等级，今天重新公布现有9个高风险地区、27个中风险地区。截至目前，中国大陆共有27个高风险地区、139个中风险地区。

27个高风险地区分布在云南（1个）、江苏（10个）、河南（13个）、湖南（3个）。

另外，还有139个中风险地区分布在12个省分，其中江苏49个、河南39个、湖南25个、四川2个、湖北8个、云南5个、山东3个、海南2个、福建2个、北京2个、上海1个，内蒙古1个。

中国这波本土COVID-19疫情于7月20日，从南京爆发至今，紧邻南京的扬州已累积超过700例，而光是过去10天内新增病例就超过400例，成为本轮疫情的重灾区。

该报道说，根据中国国家卫生健康委员会上午在官网通报，8月11日0至24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例81例，其中本土病例61例，分别为江苏38例、湖北10例、湖南7例、河南3例、云南3例。