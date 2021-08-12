俄罗斯加大对华供应天然气确保冬奥会

据中国官方消息说，俄罗斯加大对中国供应天然气，到2021年底，俄罗斯每日输往中国的管道天然气量将增加50%以上，以确保冬奥会等供应。中国国家石油天然气管网集团有限公司(开始修建一条通往张家口地区冬奥会场馆的天然气管道。

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据路透社今天引述中国官方消息说，俄罗斯每日输往中国的管道天然气量将增加逾50%，以确保冬奥会等供应。

据新华社周三消息，到2021年底，俄罗斯每日输往中国的管道天然气量将增加50%以上。新华社援引国家石油天然气管网集团有限公司(PipeChina)一位官员的话说，目前的每日供应量为2,800万立方米，到年底将增至4,300万立方米，以确保冬季和春季的供应，包括2月份的北京冬奥会。

消息称，自2019年12月开始运营以来，所谓的东线管道计划已经向中国输送了超过100亿立方米的俄罗斯天然气。在中国，该项目的北段和中段已经完成，而南段将于2025年完工，使该项目达到每年380亿立方米的计划运能。

周二，中国国家石油天然气管网集团有限公司PipeChina开始修建一条通往张家口地区冬奥会场馆的天然气管道。