同名脸书指法轮功撤出香港 法轮佛学会澄清指为「假新闻」

在全港最大的单一行业工会「教协」宣布解散后翌日，一个名为「香港法轮大法学会」在社交平台「脸书」发布消息，声称「决定彻出香港，并启动相关程序。」学会网站及社交媒体专页即日停止更新，又感谢港人的多年支持。香港多家媒体均据此报道「法轮功撤出香港」的消息，不过，香港法轮佛学会澄清并无其事，强调该会没有社交媒体账号，谴责有人故意制造事端，利用「假账号」制造「假新闻」，将保留法律追究权利。

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本台到该个名为「香港法轮大法学会」的脸书，发现确是很容易误作为法轮功的社交平台，因为脸书的照片均是法轮功的活动照片，但细看便可发现资料有误，包括平台联络人仍是简鸿章，但简已于2019年底去世；而另一联络人许张绮娴亦已非发言人，向法轮佛学会了解后，才获悉是同名但与法轮功无关的脸书。

法轮功人士指出，该会曾就此「假冒及非官方授权」社交媒体账号向脸书反映，要求移除，但不得要领，惟有在本年2月发出澄清声明，强调该会只有网站，没有社交媒体账号，该类社媒的言行并不代表法轮功，可惜仍发生今天的事件，并有多家传媒「中招」。

被中国政府定性为「邪教」的法轮功，回归前的1996年在港注册，过去二十五年来一直在香港活动，是香港在中国这片土地上仍有结社和宗教自由的表征之一，但近年屡遭建制派施压批评，民建联立法会议员葛佩帆上月便曾在立法会上要求警方取缔法轮功，批评法轮功二十多年来在香港摆设街站、展览、派刊物及巡游，散播颠覆国家政权的言论。保安局局长邓炳强响应道，不会公开评论个别组织有否违反《港区国安法》，会按实际情况及相关法例处理任何怀疑违法的组织，并公布，在过去八年，曾移除法轮功宣传品逾三千五百次。