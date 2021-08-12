孟晚舟案牵动的中加美新“三国演义”？

经过两年半多的外交危机，加拿大和中国之间的关系刚刚达到一个新的紧张高峰，但不是最后一个。法新社引据几位专家说，加拿大正处于 "僵局 "之中，只有美国能帮助它摆脱困境。只有美国放弃引渡孟晚舟，加拿大释放孟晚舟，加拿大在中国监狱里的几个公民才有出狱的可能。中国网络近日有高度评价孟晚舟是替全中国人担罪的圣女并引发争议的文章，但也有对孟晚舟持有加拿大护照与永久居留，以及华为作为中国核心战略企业为什么要转卖给伊朗有美国科技的电脑设备而触碰禁令，和孟晚舟为什么要在与中国国家主席习近平在阿根廷一起开会的几乎同日从温哥华私下探家转机，造成被加拿大边警逮捕等系列因素质疑。

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据法新社说，孟晚舟被捕是中加美这一轮故事的起点。据蒙克顿高等公共研究学院（HEP）教授、中国问题专家罗罗姆-尚塔尔（Roromme Chantal）解释说："这次突如其来的逮捕骤然毒害了两国之间自1970年代以来一直非常良好的关系。

49岁的孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，她于2018年12月1日在温哥华机场被捕，华盛顿方面希望以银行欺诈罪审判她。美国指控华为电信巨头的第二号人物向汇丰银行的一名高管撒谎，说中国集团与其子公司Skycom之间不存在联系，后者向伊朗出售设备，使该银行机构面临美国的制裁。华为公司一直否认这些指责。

中国政府从一开始就认为，美国政府主要是为了削弱华为，华为是中国的龙头企业，也是5G设备和网络的世界领导者，在美国没有对应的公司。

据罗隆梅-尚塔尔说，"在这种情况下，加拿大显然被美国和中国之间的地缘政治和技术竞争所裹挟，"罗隆梅-尚塔尔认为，中国将 "不惜一切代价促使孟晚舟获得释放。“

在过去的一周里，孟晚舟再次来到加拿大法院，就她可能被引渡的问题进行最后一轮听证。她目前在温哥华的豪华庄园里接受缓刑，并戴着脚踝监测器。但预计几个月内不会有决定，如果有上诉的话，这个过程可能还需要几年时间。

法新社说，作为报复，在孟晚舟被捕几天后，中国逮捕了两名加拿大人：商人迈克尔-斯帕弗和前外交官迈克尔-康明凯。两人都在今年3月因间谍罪受审，前者的判决--11年监禁--是在孟女士回到加拿大法庭后几天作出的。本周二，中国法院还维持了对另一名被判犯有贩毒罪的加拿大人罗伯特-劳埃德-谢伦伯格的死刑判决。

据加拿大前驻华大使Guy Saint-Jacques说："这个时间点不是偶然的。这并不是巧合。“ 加拿大前驻华大使Guy Saint-Jacques说："中国想对加拿大施加压力，我们可以看到中国加码的施压决定的战略运用。“但他认为这些逮捕行为是 "人质战略"。"他说："这是中国越来越多地使用的策略，对民主国家来说是一个真实的问题。“

周三，在宣布迈克尔-斯帕弗被定罪后，加拿大总理贾斯汀-特鲁多立即抨击这一定罪是 "绝对不可接受的，不公正的"。加拿大的许多西方盟友也谴责了这一判决。

然而，据阿尔伯塔大学中国研究所主任戈登-霍尔登说，尽管有这种支持，"渥太华和北京之间的关系天平越来越失衡，这限制了加拿大的回旋余地。"

据罗隆梅-尚塔尔说，"获得加拿大人获释的唯一途径是通过三角外交，与美国一起，" 据罗隆梅-尚塔尔解释说，因为 "如果不释放孟晚舟，很难设想中国会做出让步。否则，中国将继续 "将司法工具化"。

法新社警告，而另一项判决预计很快就会出现：关于迈克尔-康明凯的判决。据前大使 Guy Saint-Jacques说，他 "预计会有更严厉的判决，因为中国人知道这将产生强烈的影响，原因康明凯是一名前外交官"。

美国国务卿安东尼-布林肯周三呼吁北京 "立即 "和 "无条件 "释放斯帕弗先生，加拿大外交部长马克-加诺证实，他正在与华盛顿合作，"以确保释放这两名迈克尔"。但他不想 "进入加拿大与美国讨论的细节。

据加拿大前驻中国大使Saint-Jacques先生补充说："解决方案之一是美国撤销对孟晚舟的指控，或与中国达成协议，但 "到目前为止，美国似乎还没有准备好采取行动"。

而且据戈登-霍尔登说， "美国可能没有加拿大那样的紧迫感。"

法新社说，在这种情况下，加拿大一些人呼吁通过威胁抵制2022年北京奥运会来对中国施加压力。