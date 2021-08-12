张文宏与病毒共存说遭围剿 中国民间群起声援

中国防疫专家张文宏日前针对疫情发表“与病毒共存”说，接连遭到亲官方人士围剿，被攻击侮辱攻击为“西方利益集团代言人”、“美国养的狗”、“典型左右逢源的公知”、“里应外合又一人”。但张文宏却也获得不少人群起声援，更有人主张“让张文宏继续说话”、“不能连张文宏都容不下”。

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据中央社今天报道说，现任上海复旦大学附属华山医院感染科主任的张文宏，7月29日凌晨透过微博发表文章指出，“世界上大多数病毒学家都认可新冠肺炎病毒这是一个常驻病毒，世界要学会与这个病毒共存”，“我们曾经经过的还不是最艰难的，更艰难的事需要长期与病毒共存的智慧”。

张文宏这一“与病毒共存”的主张，却立即遭到不点名批判。前中国卫生部长高强以“与病毒共存绝不可行”为题，透过中共官媒人民日报不点名批判张文宏。内容声称，英、美等国的“与病毒共存”，已为全球防疫形势带来了严重后果，“我们绝不能重蹈覆辙”。高强还宣称，中国的抗疫策略，“是精准疫情管控与广泛接种疫苗并行不悖的‘双保险’策略，而不是用疫苗群体免疫替代疫情严格管控，更不是‘与病毒共存’”。

随后，北京大学教授张颐武更在环球时报以“继续全面防控，不要中了西方的连环计”评论说，“与病毒共存”就像“劝一个考试成绩远胜落后生的优等生，要借鉴差生的学习方法”。这不是为了中国，而是“别有深意”。

这两篇评论发表后，引起中国社会热议，张文宏更被一些中国民众攻击为“西方利益集团代言人”、“美国养的狗”、“典型左右逢源的公知”、“里应外合又一人”等。另一部分人则为张文宏的处境担心，认为这是官方向他“出手”的讯号。

然而，为数不少的中国民间人士也群起声援张文宏。“冰川思想库”特约研究员张明扬以“让张文宏继续说话，天塌不下来”为题发表文章指出，张文宏这位代表中国医学界科学界专业判断的发声之人，竟然遭到如此“夹枪带棒的不专业批判”，让支持与病毒“长期共存”的医生和媒体人，陷入悲观的情绪中。

张明扬指出，张文宏不是不能批评，但希望这样的批评来自医学界内部的争论，而不是“充满意识形态口吻的攻讦”；“长期共存”论应在舆论场中得到充分呈现、展示、讨论，以及基于科学和公共政策的正常批评，而不是将一个有讨论空间的专业议题无限政治化。

他说，张文宏被批判至今保持沉默，是失望还是伤心，甚至是迷茫，不得而知。但最不希望看到的，是张文宏的恐惧。

中国知名血管外科医师张强则在微博公开表示，“共存需要理性、科学、勇气和智慧。人类将在很长的时间内不得不与病毒共存、与流言共存、‘与愚昧共存’、与疾病共存”，并附上自己与张文宏的合照，表达支持张文宏的立场。

该报道称，另有文章以“不能连张文宏都容不下”为题，除了追忆张文宏当年拒收红包、尽力救治病患的往事，并指他“讲科学懂科学”，而“一个健康的社会需要不同的声音，病毒“不服口号只服科学，外行不能领导内行，专业问题必须交给专业人士处理。如果连张文宏都容不下，那真是“族群之大不幸”。