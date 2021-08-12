新冠源头调查：获取数据绝不应是个政治问题

世界卫生组织（WHO）周四强调，它需要有关新冠的“所有数据”来调查中国实验室泄漏的假设，并敦促“包括中国”在内的所有国家共享早期病例的数据。

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世卫组织在一份声明中说 ： “共享数据并允许重新检查样本（...）无非是我们敦促包括中国在内的所有国家提供支持，以便我们能够快速有效地推进病毒溯源（大流行）的研究。

在新冠病毒溯源问题上，世界卫生组织 (WHO) 周四要求所有国家，尤其是假设实验室泄漏的中国，发布“所有病毒数据”。世卫组织在一份声明中说：“具体来说，要涉及实验室泄露的假设，重要的是要获得所有原始数据，考虑最佳科学实践。”

法新社表示，中国曾暗示世卫组织在有关研究的政治压力下采取实地调查新冠源头。世卫组织补充说： “共享数据并允许重新检查样本（......）无非是我们敦促包括中国在内的所有国家支持，以便我们能够快速有效地推进源头（大流行）的研究，”。

对于率领调查的班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）来说，所谓溯源，病毒是不是从武汉实验室泄漏？武汉是 2019 年底发现第一例病例的中国城市； 这就是 “可能”的假设之一。

班恩巴瑞告诉丹麦公共广播公司 TV2： “一名（实验室的）员工在采集样本时在现场被感染，属于一种可能的假设。这就是病毒直接从蝙蝠传给人类的地方。”

周四在丹麦频道播出的一部名为《病毒之谜——一个丹麦人在中国寻找真相》的纪录片中，这位科学家对北京极为挑剔。据他介绍，他的团队很难与中国科学家讨论这一推断。

世卫组织代表团已获准参观两个蝙蝠研究的实验室。在这些访问期间，他表示说：“我们可以听取中方的介绍，然后我们可以交谈并提出我们想问的问题，但我们没有机会查阅任何文件。他补充说，武汉地区没有任何蝙蝠生活在野外，唯一可能接触过疑似携带导致SARS-Cov-2病毒蝙蝠的人是武汉实验室的员工。

世卫组织周四晚间在其新闻稿中表示，“为了能够核查“实验室泄露假设”，获得所有原始数据很重要”。 世卫组织补充说，“包括中国在内的世界所有实验室对安全协议的分析和改进对我们的集体安全很重要”。

该组织坚持认为，了解 Covid-19 流行病的源头“至关重要”。 “获取数据绝不应该是一个政治问题。”

该组织补充说，根据“我们已经了解到的情况，下一轮研究将包括对 2019 年首例病例和首例潜在病例的原始数据进行审查”。它呼吁所有国家克服分歧，共同努力“以提供所有数据和所有必要的访问权限，以便尽快启动下一轮研究”。

根据法新社从官方消息来源确定的统计，这场大流行已造成至少 430 万人死亡。 但世界卫生组织估计，考虑到与 Covid-19 直接和间接相关的更高死亡率，大流行的死亡人数可能会高出两到三倍。