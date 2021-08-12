澄清中国媒体上的瑞士生物学家Edward Wilson查无此人 瑞士驻华使馆推特关注爆升

近日一名瑞士生物学家在中国引发关注，他直面攻击世卫组织和美国的言论被多家中国官方媒体引用，然而这位神秘的生物学家却在瑞士“查无此人”。消息说，瑞士驻华使馆官推澄清后，中国官方媒体的Edward Wilson冠名文迅速下架，连同网上评论也都被屏蔽。相反，瑞士使馆的官方社交账户却收获了大量的关注评论。

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据瑞士新闻周三报道说，这位名为Edward Wilson的人在社交媒体上发帖说：尽管没有任何凭证，而且 “实验室说法”(新冠病毒从武汉病毒学研究所泄露的说法)已在科学界遭到批驳，但世界卫生组织(WHO)依然在美国的压力下，在中国追查新冠病毒的起源。近几个月来，中国官方一直在媒体和各种渠道上坚持这样的论调。“实验室说法”确实存在争议，但中国的重点是将世卫组织的官方说明加上“带有政治动机”的标签，而美国则是背后操纵者。

现在中国得到了一位瑞士生物学家的声援，他在脸书上写道，美国正在向本国在世卫组织的同僚施压，要求他们伪造该组织的调查结果。而这位瑞士生物学家-根据脸书上的介绍，是伯尔尼人-从世卫组织内部得到确切消息-美国“热衷”于“诋毁中国”，在最近一段时间，他的这一言论被许多中国媒体引用报道，也在社交媒体上广泛传播。

据该报道，而可笑的是，这位所谓的生物学家在脸书上的账户是一个粗制滥造的假帐户。瑞士驻北京使馆8月10日在推特上发表声明表示：这条消息是假消息，瑞士没有任何登记姓名为“Edward Wilson”的公民；在生物学界也没有以该名字署名的任何学术文章；脸书上的这个账户于2021年7月24日才刚刚开通，至今仅发过这一帖，并只有三位好友。

瑞士驻京大使馆的推特账户自发表声明后便收到许多热切地评论并被大量转发，这对于一个到目前为止只有1100多名追随者和相当少流量的推特账户来说，无疑是一个新迹象。在中国几乎无人使用推特和脸书，这个声明显然挑起了一个敏感话题。

这位所谓的生物学家用英文发帖，明显有两点好处。一，可以让国际受众读懂；二，可以作为佐证呈现给中国受众，证明世卫组织背后的所谓指使者在国外也已被识破(而有什么人比中立的瑞士科学家更适合做这件事呢)。

据该报道，对这一名字进行进一步搜索，得出了非常有趣的结果，的确有一位生物学家有着相似的名字-Edward O. Wilson，不仅确有其人，而且还是蚂蚁学上的一位杰出人物。