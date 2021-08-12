立陶宛女大使称即将离开中国 中国大使已召回否未知

立陶宛驻华大使Diana Mickeviciene今天表示，在北京和维尔纽斯就台湾岛问题发生外交争执之际，她被中国当局要求离开该国。Diana Mickeviciene目前仍然处于抵达北京赴任必须的21天防疫隔离检测中。没有消息报告中国驻立陶宛大使是否已奉召回国。

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据法新社今天报道称，立陶宛与中国外交纠纷此案始于7月，当时台湾当局宣布在波罗的海国家（欧洲联盟（EU）成员）开设一个以台湾冠名代表处。

中国视台湾为其领土的一部分，并反对对台湾当局的任何官方外交承认。然而，中国通常容忍以 "台北代表处"的名义在国外设立这种办事处。

然而，在立陶宛，该办事处的名称将是 "台湾代表处"，这一表述似乎赋予了该领土以国家合法性，北京谴责是试图促进台湾独立。

作为回应，中国外交部星期二宣布召回其驻立陶宛大使，并要求维尔纽斯召回其驻中国大使Diana Mickeviciene。

据立陶宛驻华大使Diana Mickeviciene在周三晚上发给法新社的电子邮件中说："我刚刚抵达北京（......），就被告知我被要求离开。” 而与所有抵达中国的旅行者一样，这位大使目前正在接受为期21天的强制性检疫。"她说："一旦这检疫隔离结束，我就会离开，我可以搬家。”

立陶宛对中国本周的反应表示 "遗憾"，说 "在尊重一个中国原则的同时"，立陶宛仍然 "致力于发展与台湾的互利关系"。

据法新社说，这一论点在星期三晚上被北京方面驳回。据中国外交部发言人华春莹说："不可能一面说我们尊重一个中国原则，另一面又公开与台湾当局有官方关系。” 华春莹在一份声明中说，"中国有权利和义务对这种 "严重侵犯其主权的行为 "作出合法和合理的回应。”

该报道称，自台湾总统蔡英文于2016年从一个传统上致力于独立的政党上台以来，北京加强了对台湾的军事、经济和外交压力。蔡英文试图建立一个独立于中国的台湾民族身份，并拒绝承认1992年的北京-台北共识，该共识确认了台湾和中国大陆在 "一个中国 "内统一的原则。