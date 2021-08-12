美国财长耶伦正考虑访问中国，或将讨论取消加征中国商品关税

据彭博社引述知情人士透露，美国财政部长耶伦（Janet Yellen）正考虑未来几个月内前往中国，此时正值拜登政府广泛评估前总统特朗普所加征的中国商品关税和对中国的政策。

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如果此行成真，耶伦可能会见中国副总理刘鹤，而且将成为拜登政府访问中国的最高级别官员。

知情人士表示：耶伦这趟可能出访中国的行程，目标包括讨论两国之间的共同点，例如贸易，因应气候变迁的行动，以及更艰难的议题。

耶伦若出访中国，将代表拜登政府上台后，美中两国官员首次举行面对面经济协商。此前，美国国务院高层官员曾与中国官员举行两次会议，3月在阿拉斯加举行的外长会谈，很快就演变成对人权、贸易和国际同盟的争吵和指责，另一场则是美国副国务卿上个月访问天津，中国官员要求美国取消所有对中国的制裁和关税措施。

彭博社报道说：美国总统拜登迄今展现对中国的强硬立场，不过，拜登政府仍在努力完成美国对中政策的广泛评估。官员们保留特朗普政府时代所实施的关税，然而，耶伦对这些关税措施的有效性表达怀疑。

超过30个美国贸易组织上周呼吁拜登政府恢复与中国的谈判并取消关税，理由是关税正在伤害美国经济。这些组织敦促美国政府重启与中国的谈判，以确保北京履行其2020年第一阶段贸易协议下的承诺，并在今年底前增加采购美国商品。

据《纽约时报》报道：耶伦在接受该报采访时警告，依然存在的关税已经伤害了美国消费者。耶伦谈及特朗普政府对3600亿美元中国进口商品征收的关税时，质疑关税是否设计良好。她说：“我个人的观点是，对中国征收关税的方式并没有考虑到哪里存在问题以及美国的利益是什么。”