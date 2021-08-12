胡锡进支招：强力联合俄罗斯与白俄罗斯共同对付立陶宛

为抗议立陶宛支持台湾的立场。环时总编辑胡锡进称，中国应联合俄国、白俄罗斯两个与立陶宛接壤的国家，共同惩罚立陶宛。他甚至说，惩罚美国盟友“应成为中俄战略协作新的内容和方向”。胡锡进说，“中俄战略关系要对美国的盟国立威”、“这应成为中俄战略协作新的内容和方向”。胡锡进还说，随着中美关系紧张，中国处理台湾议题的成本将呈进一步上升之势，“触动我们更积极地思考一个问题：是否应该加快彻底解决台湾问题的进程”。

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据中央社今天报道称，环时总编胡锡进拉俄罗斯下水抗议立陶宛。

中国外交部10日以立陶宛“允许台湾当局以‘台湾’名义设立代表处”为由，宣布召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛召回驻北京大使。美国国务院谴责中方的报复行动。欧盟也称，对中方召回大使表示遗憾。

中国鹰派外围官媒环球时报总编辑胡锡进今天撰文说，美国力挺立陶宛“完全在意料之中”，因为立陶宛“看的就是美国的脸色，甚至连剧本都是华盛顿审过的”。他称，立陶宛“踩到了东亚最敏感的热点上”，“台湾问题是整个西太平洋最突出的地缘政治红线，是中国捍卫核心利益的一号阵地，在这里向中国发难，不遭到猛烈反击是绝无可能的。”

据胡锡进主张，中国必须强烈反制，如果立陶宛一意孤行，“我们要做好与它走到断交那一步的准备”。此外，“中国应当联合俄罗斯、白俄罗斯这两个与立陶宛接壤的国家，共同对它实施惩罚”。他称，“中俄有必要联手打击一两个美国的忠实走狗，以儆效尤。我们不能放任少数美国盟友以突破国际关系准则底线的方式挑衅这两个大国”，“中俄战略关系要对美国的盟国立威”、“这应成为中俄战略协作新的内容和方向”。

据胡锡进说，随着中美关系紧张，中国处理台湾议题的成本将呈进一步上升之势，“触动我们更积极地思考一个问题：是否应该加快彻底解决台湾问题的进程”。胡锡进最后举立陶宛近日的示威抗议，声称“也算是恶有恶报”。