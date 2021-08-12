郑州大水 法新社惊呼汽车坟场之巨大

2021 年 7 月 23 日，郑州市京广北路隧道被发现充塞着大量被洪水淹没的车辆。

法新社今天说，在中国，洪水过后惊现一个巨大的汽车坟场。 7月20日，六十年未见的暴雨袭击了省会郑州，大多数死亡病例都是在这里发生的。在三天内，几乎下了一年的雨。 随着水位上升，驾车者被困在公路隧道和地下停车场。根据中国官方消息说，河南保险监管机构负责人马超周二告诉国家电视台，至少有23.8万辆受损车辆被送往类似郑州郊区的汽车坟场。

广告 继续浏览后续

据法新社今天自北京的报道称，7月中国中部郑州发生致命的洪水后，数千辆被毁坏的汽车躺在一个巨大的停车场里，象征着悲剧的规模。

在上个月的暴雨之后，河南省已经开始了重建行动，根据最新的官方数据，总共有300多人死亡。7月20日，六十年未见的暴雨袭击了省会郑州，大多数死伤例都是在这里发生的。

该报道称，在三天内，几乎下了一年的雨。随着水位上升，驾车者被困在公路隧道和地下停车场，十几名地下乘客被淹死。数以千计的汽车和建筑物也被摧毁或损坏。

据一名王姓郑州居民王告诉法新社，"当水开始上涨时，我们被迫放弃汽车。"

投资银行高盛在7月估计，这场灾难给保险公司带来了沉重的压力，索赔总额达17亿美元（14亿欧元）。这位王先生说，”但获得赔偿已经成为一个非常令人头痛的问题，需要填写几十份表格。"

上周，中国当局估计洪灾造成的经济损失为1337亿元人民币（178亿欧元）。据河南保险监管机构负责人马超周二告诉国家电视台，至少有23.8万辆受损车辆被送往类似郑州郊区的汽车坟场。