习近平的独裁统治威胁着中国国家（索罗斯）

华尔街日报8月13日刊出署名乔治·索罗斯（George Soros）的文章，题目是，“习近平的独裁统治威胁着中国国家”。该文说，习近平在追求个人权力的过程中，拒绝了邓小平的经济改革道路，并将共产党变成了一个"唯唯诺诺"的集合体。

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乔治·索罗斯说，习近平是中国的统治者，而他的多个内部不能“自洽”的矛盾，大大降低了其领导的凝聚力和有效性。他的信仰和他的行动之间存在冲突，他想让中国成为超级大国的公开宣布和他作为国家领导人的行为之间存在着冲突。他内部的这些自相矛盾，在美国和中国之间冲突不断的背景下显现出来。

乔治·索罗斯说，这一冲突的核心是中美两国所代表的截然相反的治理体系。美国代表的是一个民主、开放的社会，美国政府的作用是保护个人的自由。

而习近平先生则认为，毛泽东发明了一种优越的组织形式，而他要将其延续下去：那是一个封闭的极权主义社会，在这个社会里，个人从属于一党制国家。他认为，这样的社会是优越的，因为它更有纪律性，更强大，因此更有可能在冲突中获胜。

曾有“金融大鳄”之称的索罗斯说，中美之间的关系正在迅速恶化，并可能导致战争。习近平先生已经明确表示，他打算在未来10年内占有台湾，并且，他正在相应地提高中国的军事能力。

不过，习近平在2022年还面临着一个重要的国内障碍：他想打破既定的继承制度，改成终身任职。他觉得自己至少还需要10年的时间，才能将一党制国家及其军队的权力集中在自己手中。他知道自己的计划有很多敌人反对，他要确保这些反对者没有能力抵制他。

在这种背景下，目前金融市场的动荡正在展开，让许多人措手不及，感到困惑。这种混乱加剧了动荡。