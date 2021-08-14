华尔街英语将宣布破产 员工被迫离职讨薪

8月12日，中国著名的外语培训机构华尔街英语被报道即将宣布破产。有消息指，多位华尔街英语员工证实，该公司确实将宣布破产，公司已经拖欠员工三个月工资，已有大批员工离职。

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8月12日早些时候，有报道称华尔街英语北区销售负责人通知各中心分校校长，公司将于下周正式宣布破产，并要求各校长通知到各个分校员工，尽快办理离职手续。据《新京报》报导，当天晚上，一名华尔街英语员工向记者证实上述消息，“是真的，目前还没有正式通知，公司明后天应该会有官方回应。”该员工称，公司破产是多方面原因造成的。该员工透露，此前公司已经拖欠员工三个月工资，8月12日得知公司即将破产的消息之后，有大量员工提出离职。

随着华尔街英语即将破产的消息被广泛传开，北京大望路的一家华尔街英语教学点周五晚间没有开门，但现场陆陆续续有前来咨询退费事宜的学员。报导指，这些学员都是看到新闻后来到这里，他们所交的学费从1万多元到80万元不等，其中不少人都是通过贷款来支付的学费。此外，员工的工资也没有足额支付。一位华尔街英语员工介绍称，公司告知，如果不离职，7月份社保就不缴了。不少员工称，为了社保不断缴，现在只能被迫提出辞职。而就在公司面临破产消息传出的当天上午，这些员工还在因为拖欠工资，申请劳动仲裁。

一位华尔街英语的学员8月13日在广州被关闭的一教学点现场发出的感慨称，“不敢相信，规模这么大、时间这么悠久的机构，怎么会突然就倒闭了呢？”据华尔街英语官网显示，其于2000年在中国成立第一家学习中心，目前在全国11座城市拥有39个学习中心。受新冠肺炎疫情影响，今年1月份，华尔街英语曾在表示，将积极求变、开拓创新，通过不断的新产品研发和服务提升，在赋能学员的生活体验、个人成长与人生筹划上提供更多的价值，再次重新定义成人英语这一细分领域的学习模式与未来趋势。

据《证券日报》报导，华尔街英语破产，多家门店已经悄然关闭的消息让该工作人员错愕不已，“本以为公司会挺过来。”一位华尔街英语授课老师向记者称，“我们也是昨天突然收到‘被离职’的消息。一旦公司破产，不知道能否通过劳动仲裁的方式把工资讨回来。”与讨薪的华尔街英语教学人员同样突遭不测的，是那些花费数万元甚至十几万元、几十万元购买华尔街英语课程的求学人士。

报导指，例如在北京的某个校区群中，根据学员自发汇总的数据，有260余名学员尚未完成课程，其中大部分来自华尔街英语远大中心店，所涉合同金额超过2400万元。日前，中国官方对教育培训行业的监管再升级。路透社从三位消息人士获悉，当局发文要求，严禁教培机构“资本化”运作；在不再新审批学科类校外培训机构的同时，现有机构统一登记为非营利性机构。

此外，中国全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟在8月13日的记者会上表示，家庭教育法草案将于下周提请二次审议。据臧铁伟介绍，为明确家庭教育指导服务机构、家庭教育服务机构的职责是指导和帮助家长更好地开展家庭教育，而不是为未成年人提供学科教育等服务，根据中央有关文件精神，草案二审稿进一步作出有针对性规定。