著名维权律师高智晟失踪4年 高妻：活要见人，死要见尸

中国著名维权律师高智晟与外界失联已4年，他流亡美国的妻子耿和8月13日发文表示，至今深信丈夫并非被当局宣传的所谓革命家，只是从事律师工作，坚守人的良知。她表示，一定要找到高智晟，“活要见人，死要见尸”。

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耿和在推特上发表声明说，丈夫被绑架4年了，4年来，自己没有听到过他的声音，没有任何人和单位证明他还活著，“16年来，我们这个普普通通的家庭，被全世界最黑暗最无耻的政权—中国共产党彻底撕裂。”她称，自己坚持认为高智晟不是被“共产党宣传的有野心的革命家”。耿和称，“他只是在从事律师的工作中，坚守人的良知，把共产党那些反人类的犯罪事实进行揭露，让世界看到中国共产党丑恶的真面目”。

耿和说，“高智晟被共产党绑架整整1460天”，“我知道我不能放弃，我们相识36年，结婚31年，我仍然相信，不论天涯海角，海枯石烂，我一定要找到他，活要见人，死要见尸。”她表示，“我只要他接一个电话，亲口告诉我，他还活著。我只是一个普通的家庭主妇，我现在只有这一个卑微的要求。”

耿和说，如果这个卑微的要求不能得到满足，“我将用尽我的余生，用尽我在美国十几年所有社会资源，寻求对前陝西公安厅长胡明朗，现厅长徐大彤，陝西政法委书记庄长兴的国际制裁，包括冻结财产，驱逐直系亲属等等。”她称，现任公安部长和前任公安部长不能制止陝西公安厅的胡作非为，也将成为她的下一个目标，“我将保留寻求对两任公安部长国际制裁的权利”。

文末，耿和说，“16年来，你们共产党低估了高智晟的决心和毅力，没有征服他。现在，也使你们正视我的决心，中国自古有孟姜女哭倒长城的故事，我也许哭不倒长城，却有信心让你们这些吸满民脂民膏的政法高官多年所得，竹篮打水一场空。”

高智晟曾被中国司法部评选为“中国十佳律师”，但因代理法轮功学员案件，2006年被吊销律师执照，随后因“煽动颠覆国家政权罪”被判有期徒刑3年。他在常年失去人身自由期间多次遭遇酷刑和迫害。2014年出狱后被当局持续软禁，2017年8月失踪至今，下落不明。