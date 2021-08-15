复旦大学：对张文宏博士学位论文问题启动调查

就中国著名防疫医生张文宏博士论文被举报一事，上海复旦大学研究生院网站8月15日发表声明回应称，我们收到举报，同时也关注到网上关于张文宏博士学位论文综述部分问题的反映，学校已启动调查核实，调查结果将及时公布。声明称，衷心感谢大家对我校研究生教育培养工作的关心和监督。

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复旦大学研究生院的声明以“关于对我校张文宏博士学位论文问题举报的回应”为题，其内容写道，“我们收到举报，同时也关注到网上关于张文宏博士学位论文综述部分问题的反映，学校已启动调查核实，调查结果将及时公布。衷心感谢大家对我校研究生教育培养工作的关心和监督。”

7月底南京禄口机场出现因新冠病毒变异毒株德尔塔引发的疫情，并随之扩散至中国多个省市。张文宏于7月29日深夜在微博发长文评估疫情，并在文末提出，“现在世界上大多数病毒学家都认可这是一个常驻病毒，世界要学会与这个病毒共存。南京疫情让我们再次看到病毒的无时不在。不管我们愿意不愿意，未来的风险一直会有”。

张文宏称，“世界如何与病毒共存，各个国家都在作出自己的回答。中国曾经给出一张漂亮的答卷，南京疫情之后，我们一定会学习到更多。未来中国选择的方式一定是既保证与世界的命运共同体，实现与世界的互通，回归正常的生活，同时又能保障国民免于对病毒的恐惧。中国应该有这样的智慧。”

不过，中国卫生经济学会总顾问、前中国卫生部部长高强对“与病毒长期共存”的观点不以为然，并认为该策略决不可行。他于8月5日在人民日报客户端发表文章，以《“与病毒共存”可行吗？》为题，认为人类与病毒的关系是“有你无我、你死我活”的关系。

高强称，“英、美等国的‘与病毒共存’，已经给全球的抗疫形势带来了严重后果，我们绝不能重蹈覆辙。只要疫情仍在国际上广泛流行，我国严防境外病毒输入的方针就不能变，坚决切断病毒传染链的策略就不能变，早发现、早控制的目标就不能变。”

此文一出，有网友将矛头指向张文宏。对他观点的支持者和反对者互相在其微博的评论区试图说服对方，公众就是否应该“与病毒共存”的话题展开讨论。