中国七月工业及消费数据均低于预期

受疫情和气候灾害影响，中国7月份经济数据普遍低于预期，社会消费品零售总额年比增长8.5%，创今年年初以来最低，工业生产增加值年增6.4%，也是去年8月以來最低，引发对经济复苏的担心。

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中国国家统计局周一公布数据显示，作为消费主要指标的社会消费品零售七月年比增长 8.5%。比 6 月份时的12.1%明显回落，也低于市场预期的11.5%三个百分点。

去年同期受年初新冠疫情爆发影响中国社会消费零售总额曾出现负增长1.1%，春季后疫情在很大程度得到控制，但自今年7月以再次出现新一波本土感染波及众多省份。

周一中国报告有新增感染 51 例，其中 13 例本土感染。这一数字尽管与其他国家相比非常有限，但感染范围涉及众多省区，是中国近几个月来最大的疫情爆发。

中国国家统计局表示， “疫情在国内的蔓延和恶劣天气对一些地区的经济产生影响，经济复苏仍然不稳定和不平衡”。

此外，7 月份规模以上工业增加值年比增长 6.4%，低于路透调查预估中值（7.8%）1.4个百分点，也低于上月的增长值（8.3%），为去年8月以來最低。

就固定资产投资，据国际统计局的数据，1至7月固定资产投资增长放缓至 10.3%。同样比路透调查預估中值的11.3%低了1个百分点。

法新社报道引述凯投宏观分析师朱利安埃文斯-普里查德指， “由于税收扶持措施被取消，基础设施支出尤其低，同时，收紧对房地产的信贷也带来了压力”。而该领域是带动中国经济增长的火车头之一。

同样失业率上升，7月份城镇调查失业率5.1%，比上月的 5%增加了0.1个百分点，报道指，在去年2月疫情最严重时期，该数据曾达到历史性高点6.2%。