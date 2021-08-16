吴亦凡涉嫌强奸罪被批捕 逾80名艺人签署德艺承诺书

中国北京市朝阳区人民检察院8月16日通报，经依法审查，对犯罪嫌疑人吴某凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。此前，7月31日，朝阳警方通报，吴某凡因涉嫌强奸罪被刑拘。同日，“芒果TV艺人经纪”发文表示，来自全国各地的80余位芒果TV签约艺人自发签署《自觉践行崇德尚艺 努力做新时代文艺工作者承诺书》。

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朝阳检察周一通过微博发布检方通报称，“2021年8月16日，北京市朝阳区人民检察院经依法审查，对犯罪嫌疑人吴某凡以涉嫌强奸罪批准逮捕。”该事件经《人民日报》报道后，中国演出行业协会发文，称吴亦凡案警示从业者必须提高法律意识，提高作为公众人物的道德基准线，艺人、经纪公司应以此案为戒。

中国演出行业协会的声明称，“自吴亦凡事件在网络爆发，呈现在公众面前的是一个罔顾法纪、恣意妄为、金钱至上、随心所欲的‘明星’。作为文艺工作者，以艺术作品弘扬中国文化的基本职业作用无从谈起；作为公众人物，传递核心价值观的社会职责置若罔闻；作为拥有庞大粉丝群体的‘顶流’，触犯法律底线，造成极其恶劣、难以挽回的社会影响，行业难容。目前吴亦凡影视、音乐、综艺等相关作品均已下架，其本人也将接受法律制裁。”

声明称，“演艺圈是显性‘名利场’，容易让人迷失。一些人逐渐飘飘然，忘了本分，忘了责任。自以为有颜值、有粉丝，就可以没有敬业精神，没有职业道德；自以为有卖点，有关注，就可以没营养、没艺术追求；自以为有资源、有流量，就可以没人品、没底线。殊不知，德不配位的明星如同空中泡沫，飞得再高，膨胀再大，也终会破灭，任性妄为终会脱轨而出。”声明续指，“‘脱轨’必然要付出代价，在法律层面制裁结束之后，本次涉案艺人吴亦凡还将面临行业对其持续进行的从业抵制等惩戒。”

此外，湖南卫视在线视频媒体平台“芒果TV艺人经纪”周一还发文称，来自全国各地的80余位芒果TV签约艺人自发签署《自觉践行崇德尚艺 努力做新时代文艺工作者承诺书》。文中称，“做艺先做人，做人德为先。”众艺人签署“艺人艺德承诺书”的同时号召广大文艺工作者为年轻一代树立榜样。“心怀敬畏，不忘初心，与芒果TV艺人一起向上、向善，努力做新时代文艺工作者！” 承诺书提到，“坚决抵制违法失德劣行、坚决抵制恶俗粗劣表演、坚决抵制歪曲事实恶意炒作，做一个德艺双馨、坚持以人民为中心创作导向的艺人，营造风清正气的行业环境。”