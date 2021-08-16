调查：疫情及经济夹击 两成中港台等五地华人有焦虑或抑郁

一项东南亚地区的华人网上调查发现，受武汉肺炎疫情和经济下滑打击，平均每五个华人便有一人感到中等程度以上的焦虑或抑郁；而就抑郁程度而言，中国情况较佳，平均分为2.55分，其次是2.96分的香港，接着是台湾、马来西亚及泰国。

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为了解疫情打击对不同地区华人的身心健康影响，香港和马来西亚等地的大学和民间团体在6月28日起的一个月向区内华人进行「2019冠状病毒病、华人社会心理健康及复原能力」问卷调查，结果显示，疫情防控较佳的两岸三地，负面影响不大；相反，泰国则因疫情在民调期间反弹而有较大的负面影响。

根据有1209人回复的调查结果显示，以0分为全无影响、10分有极大影响计算，疫情的负面影响平均分为4.87分，经济下滑的负面影响则为3.41分。若以地区而言，疫情对中国回复者的负面影响相对较轻，只有4.05分，其次为台湾、香港、马来西亚和最高分的泰国，达5.66分。

与去年相比，香港人的抑郁程度由3.81分改善至2.96分，焦虑程度由去年的4.03分改善至今年的3.06分，快乐指数亦有微升。进行调查的团体认为，结果反映港人认为疫情对他们的负面影响减少。

临床心理学家郑健荣建议，各地政府及自愿团体可提供网上训练或资源，帮助不同人士的创伤后成长，减少疫情和经济下滑对市民的心理健康影响。