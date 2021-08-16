阿富汗：中国希望与塔利班建立“友好关系”

塔利班在1996年至2001年期间统治阿富汗时，对伊斯兰教法进行了严格的解释。根据该法，妇女和女童大多无法接受教育，并且必须在公共场合戴全面罩。

法新社周一报道，与阿富汗共享76公里边界的中国周一表示，在塔利班占领喀布尔之后，中国希望与塔利班建立“友好关系”。

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中国外交部发言人华春莹对媒体说，北京“尊重阿富汗人民决定自己命运和未来的权利”。

华春莹还说，“塔利班多次表示，希望与中国发展良好的关系”。

另外，华春莹还进一步指出，中国驻喀布尔大使馆“继续正常运作”。

法新社指出，中国于7月初从阿富汗撤回了210名国民，中国呼吁新当局确保留在阿富汗的中国人的安全。

最近几周，中国指责美国从阿富汗撤军是“不负责任的”，中国尤其担心其邻国阿富汗会爆发失去控制的内战。

面对阿富汗出现混乱局势的可能，中国当局自2019年9月起就开始与塔利班接触，当时一个塔利班代表团前往中国并受到接待。

中国和塔利班的最近一次正式会见是在今年7月底，当时，塔利班二号人物巴拉达尔毛拉与中国外交部长王毅进行了会谈。

除了中国，俄罗斯也已经表示，俄罗斯驻喀布尔大使馆继续正常运作。

另据法新社报道，美国国务卿布林肯周一分别与中国和俄罗斯外长讨论了阿富汗局势，但美国国务院没有就交谈的内容提供细节。