香港民阵受压解散 北京续要「除恶务尽」 穷追猛打有因

在声称实行高度自治的香港，一个民间组织的解散，却惹来北京的部门、中央政府驻港机构和中央级官媒发文批评，形容刚解散的民间人权阵线(民阵)为「反中乱港」组织，称要追究到底，并说「除恶务尽」，要调查「民阵等反中乱港组织」涉嫌违法活动，支持港府「深入推动各领域拨乱反正」。时事评论员刘锐绍表示，北京反应强烈是因为中央政府认为民阵有强烈政治背景，打击会不择手段，不单要该组织五体投地，更需要是「五体入地」。

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香港在一星期内先后有教育专业人员协会和民阵有两个历史悠久和大型的非政府组织解散，而民阵受到北京的中央政府「关注」显然比教协大。教协宣布解散后，「只有」部门对口单位的教育局和新华社发文，尽管后者表示要追责；但民阵解散后，发文表示要追责的，除了港府警务处和新华社外，还有在北京的国务院港澳事务办公室(港澳办)和中央政府驻香港联络办公室，批评规模与欧美针对香港所作事项相差不远。

根据《基本法》第22（1）条规定，北京的中央人民政府所属各部门均不得干预香港根据基本法自行管理的事务，因此，中国政府在香港回归后颇长一段时间都不会公开就香港事务表态，以免予人香港有「两个权力中心」的错觉，即使中联办时任研究部长曹二宝在2008年时发文指，香港应该有「香港特区建制队伍」和「中央、内地从事香港工作的干部队伍」两支管治力量，有关说法仍然受到大肆批评，甚至是长期担任中国人大代表的吴康民也指责曹二宝是「偷换概念」，明确指出，中央驻港机构不是香港管治队伍的一部分，也不是「骑在特区政府之上的决策机构」。有关情况在中国国家主席习近平上任后的2014年逐渐出现转变，近年中央机构不时以「坚决支持香港特区政府执法」为名，发表评论，指示方向。

在警务处发出民阵即使解说也会继续调查该组织有否违反《港区国安法》和其他法例后，新华社、中联办及港澳办先后发表主调雷同的文章和声明。当中，中联办指民阵在十九年来聚合各路「反中乱港」组织，勾结外部势力，冲击「一国两制」红线和香港宪制秩序，是香港「祸乱之源」，垮台是咎由自取，坚决支持港府「追究到底」。

其后，港澳办发言人亦作出回应，斥责民阵宣布解散时仍态度猖狂，充分暴露「反中乱港」的政治本质和冥顽不灵的恶劣本性，必须对其依法追究，而民阵欲藉解散「玩『金蝉脱壳』的把戏逃避责任，是痴心妄想。」发言人续称，「除恶必务尽」，民阵虽解散，「其遗毒仍需持续清除」，坚决支持执法机关依法调查及港府「深入推动各领域拨乱反正」，毫不手软铲除「毒瘤」、「恶疮」。

对于北京反应激烈，刘锐绍接受本台访问时指出，民阵虽是民间团体，但北京认为它有强烈政治背景，便不管对方是否是民间团体；其次，北京认为民阵的游行影响政权和人心的稳定，打击必然是不择手段，令被打击者不单止五体投

地，甚至是「五体入地」，即是连躯壳也不存在，这自然便灵魂也不存在。但他补充，中共不会明白，这种强硬手段不能打散灵魂，因为公众只会觉得施压者不对。