特首警告律师会：港府会与被政治凌驾的专业团体割席 触碰国安红线只有解散一途

香港律师会将于下周二( 24日)改选部分理事席位，结果可能影响律师会的亲建制路线能否维持，继中共党报《人民日报》批评后，香港特首林郑月娥今(17日)早亦开腔，表明一旦律师会等专业团体被政治骑劫或凌驾专业，政府唯有终止与该团体的关系。另外，她响应民间人权阵线解散时又说，以往肆意触碰国家安全红线的团体，自动解散是唯一选择，但自动解散亦非免责条款，执法部门会继续搜证调查，若有违法，仍会作出检控。

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港府官员一向不会公开就民间组织的选举置喙，林郑月娥今早出席会议前虽没有直接谈律师会选举，但却在此微妙时刻向该会及出警告。她表示，香港有很多公民团体、专业组织及学生团体，有关组织应按其宗旨、在不违反法律下运作，如果一些团体让当局知道已偏离宗旨，例如专业团体被政治骑劫或凌驾专业，港府唯一取向就是终止关系，早前教育局便是在有需要的情况下与教育专业人员协会终止关系，如果日后有其他专业团体，包括近日坊间较多被谈及的香港律师会亦被政治凌驾法律专业，港府同样会考虑终止关系。

她续称，当局与律师会关系深远，很多法律工作也会征求两个法律专业团体的意见，甚至不少法定组织、咨询组织亦乐意委任由律师会推荐的人员，包括委任律师会成员加入司法人员推荐委员会和法律援助服务局，如果律师会变政治化团体，港府会重新审视这些关系。

负责监管事务律师的律师会迅速作出响应，指作为香港律师的自我监管组织及专业团体，以及作为业界与政府之间的桥梁，律师会一直保持政治中立，时刻与相关部门沟通、表达意见以改善执业环境，并定期从法律角度响应不同议题的咨询。

一向被视为保守及亲建制的香港律师会，其理事会有20人，当中五个理事席位将于下周二改选，当中有三名参选人被视为「开明派」，而由亲中议员何君尧推荐的名单则布五人，若开明派全胜，则律师会理事会内的开明派会增至十人，与亲建制和保守力量将势均力敌，影响在理事会改选后的新一届正、副主席选举，尤其是表态反占中、被视为亲建制的现任会长彭韵僖已连任三届，按会章需要「交棒」，外界关注开明派会否当选律师会会长。

另外，面对教协和民阵等团体解散，有评论指港府过往都有与之接触，包括被指没有注册而成为非法组织的民阵，林郑月娥形容，这些人是在「翻旧帐」，但在过去两年经历的「黑暴」，港府和她「上了深刻一课」，认清香港的复杂环境，若没有《港区国安法》的保障，将会成为颠覆特区政权、危害国家安全的「桥头堡」，现时是回到正轨。她否认民阵解散与打压自由有关，指一些外媒和外国政客的相关言论非常偏颇，她不会接受。 她又说，国安法不单止用作处理2019年下半年的「黑暴」，也为港府贯彻一国两制奠定基础。一些肆意触碰红线的团体人士，现时自愿解散是唯一选择，因此与行使自由无关。