美、法等15国非港人周五起禁来港 中风险国有抗体者检疫期可能上调回14天

随着武汉肺炎疫情在个别国家转趋严重，港府宣布，由本星期五(20日)起，美国、法国、马来西亚等十五个国家将被列入高风险地区，即只有已接种疫苗的港人方可来港。另外，卫生署辖下的防疫委员会建议，来自中、低风险地区、完成接种疫苗且验出抗体者，入境香港时顶多可将检疫期调整至十四日，七天自我监测期不变。当局今日稍后时间会公布新措施，而可能受影响的，会是澳洲这个原订本周五改列中风险的国家，该国符合上述资格来港人士可否按原订计划获得检疫情七天的待遇，顿成疑问。

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新增为高风险地区的国家分别是孟加拉国、柬埔寨、法国、希腊、伊朗、马来西亚、荷兰、西班牙、斯里兰卡、瑞士、坦桑尼亚、泰国、土耳其、阿拉伯联合酋长国及美国，令此组别的国家增至二十五个。从上述地区来港者，必须是已完成接种疫苗并持有纪录的香港居民，抵港后更需接受二十一天强制酒店检疫，期间需接受四次检测。

至于中风险地区的疫苗接种者若验出抗体，来港的检疫期可减至七天的安排，实施一个半月后被港府的联合科学委员会叫停。委员会因应一名由美国返港检疫七天后确诊的外佣暴露的漏洞作出研究，推算出有抗体而检疫七天，可能有12%的患者会「走漏」，不被发现，为此建议，由中、低风险地区抵港者，即使验出抗体，检疫期最多只能减至十四天，但新建议未有生效日期，当局只是说尽快。

根据卫生署网页(https://www.coronavirus.gov.hk/chi/inbound-travel.html)，不属高、低风险组别的国家和地区均属中风险，而低风险组别只有澳洲和新西兰，但澳洲由本周五起，会改列中风险组别，即已接种疫苗并验出有抗体者，在检疫酒店隔离的期限可缩短至七天，另加七天自我检测。若当局在日内落实委员会建议，澳洲旅客的计划可能被打乱。

另外，由于现时距离周五尚有两天，由中风险改列高风险的十五国，其居民在周五前抵港而有抗体者仍可享有七天检疫期的待遇，加上机场明(18日)起推出抗体检测，换言之，美国等地抵港者在机场验出有抗体，仍可享受强制检疫期缩短至七天的安排，呼吸系统科专科医生梁子超忧虑，这「空窗期」令香港的社区风险增加，促请港府尽快落实委员会建议，并建议暂缓在机场测验抗体的措施。

已接种疫苗仍中招 88%属变种

香港昨新增三宗输入个案，患者均验出L452R变异病毒株，其中一名于本月12日由日本返港的48岁男子，更已于5月在港完成接种复必泰疫苗。卫生防护中心总监林文健表示，全球正经历另一波巨大疫情，Delta变种病毒传播是主因，令香港面对巨大的输入个案压力。香港至今累计有294宗N501Y变异病毒株输入病例，过去一周没新例；相反，L452R病毒株个案则越来越多，至前日已累计有236宗，当中超过一半属传播较快的Delta。

另外，已接种疫苗而感染的个案中，绝大部分属变种。新发现及动物传染病科学委员会主席许树昌指出，由4月至8月15日，香港共有52宗已打针的输入个案，其中88%属变种，以L452R为主，由美国入境的有14宗占，属最多；其次是5宗的阿联酋。上述输入个案中，八成八于第一周被诊断，另有6人在第二周才确诊，曝露走漏个案的由美返港外佣更是在第13天确诊，数据显示，如果强制检疫期缩至七天，将「走漏」12%患者。他解释，委员会两个月前建议把中、低风险组别国家部分来港人士的检疫期缩至七天，是因为当时开会时未有数据，Delta亦未在全球散播，现时按数据建议调整，可更安全。