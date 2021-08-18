中国政策允许生3胎 江西第一个开放登记

中共中央政治局会议今年5月审议通过的“关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定”提出，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。江西省卫生健康委员会17日则率先在官网公布，8月15日起在全省范围内开放三孩生育登记。中国13届全国人民代表大会常务委员会第30次会议目前正在北京举行，审议中国国务院关于提请审议人口与计划生育法修正草案的议案。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中国全国人民代表大会常务委员会近日正审议“人口与计划生育法”修正草案，将开放民众生育三孩。江西省卫生健康委员会17日则率先在官网公布，8月15日起在全省范围内开放三孩生育登记。据该公告表示，全省在2021年5月31日之后生育第三个子女的夫妻，分娩前后凭结婚证、户口簿、身分证（含电子证照），到夫妻一方户籍所在地或者经常居住地的乡镇政府（街道办事处）登记，或者进行生育登记线上办理，领取“生育服务卡”。

中共中央政治局会议今年5月审议通过的“关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定”提出，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。之后，中国国家卫生健康委员会、发展改革委员会起草了人口与计划生育法修正草案，由国务院提请全国人大常委会审议。

中国全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟日前表示，这次将修法实施一对夫妻可以生育三个子女政策，并取消社会抚养费，删除与三孩生育政策不适应的规定。

该报道引据澎湃新闻说，近期，中国已有多地陆续推出三孩生育配套措施。北京市卫生健康委员会先前也宣布，5月31日（含）后按规定生育三孩的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假30天，其配偶享受陪产假15天。女职工经所在机关、企业事业单位、社会团体和其他组织同意，可以再增加假期1至3个月。