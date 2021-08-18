中国监管致阿里与腾讯股跌 台积电登上东亚最大

台积电（TSMC）截至8月18日的总市值跃居东亚首位。在中国加强监管的背景下，阿里巴巴集团和腾讯控股的股价下跌，台积电意外地登上首位。

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据日本经济新闻今天报道说，台积电总市值超过腾讯和阿里跃居东亚最高。据QUICK FactSet统计的截至北京时间18日上午2时的总市值排名显示，台积电超越腾讯，跃居首位。腾讯与第3位的阿里巴巴曾于2020年排在全球总市值排行榜上处于仅次于美国主要高科技企业“GAFAM”（Alphabet、苹果、Facebook、亚马逊和微软）的位置。一度还超过美国Facebook。

据中国7月2日表明，出于安全原因针对刚刚在美国上市的滴滴出行展开审查。之后扩大对象，包括游戏、在线音乐、教育和电子烟等。进入8月后，强化监管的趋势没有结束的迹象。今后，中国互联网巨头的影响力下降的情况或将更加明显。

据该报道，台积电跃居首位并非只是因为“对手失误”。虽然5月以后持续处于上涨乏力的局面，但保持着较年初上涨9％的水平。彰显出以全球半导体供应短缺为背景的相关企业的强劲势头。

从其他股票来看，丰田的表现十分强劲。原因在于，在全球大型车企之中，丰田的业绩较早从疫情中复苏。

该报道称，在中国大陆股票中，宁德时代新能源科技（CATL）的市值显著上涨。强化监管的风险较小，借助投资者购买受益于政策红利的股票的趋势，跃居第10位。