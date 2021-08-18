北戴河休假期结束 中国官场习嫡系3后起之秀仕途再受瞩目

中共北戴河休假近日刚结束，便迎来中国人大常委会会议，官方此前披露，会议内容包括有关任免案，据香港“明报”认为，在中共总书记习近平嫡系的之江新军中，有3名后起之秀值得关注。3人分别是现任中共政法委秘书长陈一新、司法部长唐一军和陜西省长赵一德。

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北戴河休假结束，新的官场任命跃上议事日程。在中共总书记习近平嫡系的之江新军中，现任中共政法委秘书长陈一新、司法部长唐一军和陜西省长赵一德仕途发展引发关注。据中央社今天引述明报分析指，3人年龄相仿，陈一新生于1959年，唐一军和赵一德都是“60后”，3人都是候补中委，也都是基层起家，都有秘书或文胆的经历，而且近年职务都频繁调动，火速上升。

明报文章认为，将满62岁的陈一新预料再高升。1992年底，他从丽水地委办公厅调到浙江省委办公厅，就任调研写作处副处长，成为省官员的“笔杆子”。

习近平到浙江后，陈一新一直担任省委副秘书长，长期在习近平身边工作。2015年11月，他从温州市委书记任上奉召进入北京，出任中共中央深改小组办公室专职副主任；一年后空降湖北，出任省委副书记兼武汉市委书记；再一年半后重返北京，出任中共政法委秘书长。据该文章说，明年中共20大和后年的14届人大，已是正部级的陈一新无论循地方诸侯途径入局，或接掌政法委或公安部，都被看好更上层楼。

唐一军被视为最高法院院长和最高检察院检察长的有力竞争者。今年60岁的唐一军籍贯虽是山东，但在浙江长大。习近平主政浙江时，唐一军担任省纪委秘书长，后来调任宁波市委副书记兼市纪委书记。2016年2月，唐一军改任宁波市政协主席，似将退居二线，却逢宁波原市委书记刘奇调任江西副书记、市长卢子跃落马受查，唐一军两个月后重任市委副书记，当上代理市长，同年8月更接任市委书记，跻身省委常委。

文章分析，短短3个月两度调职，从二线重返一线，而且一度集省委常委、市委书记、代市长、市政协主席4职于一身，在中国政坛可谓绝无仅有。2017年10月唐一军北上辽宁，升任省长，两年半后又进入北京接任司法部长。明后年换届，他被视为掌两院的热门人选。

56岁的赵一德曾于习近平掌浙时担任共青团浙江省委书记，习近平离浙前将他下放温州任市委副书记，意在栽培。而现任国务院港澳事务办公室主任夏宝龙主政浙江时，赵一德为省委秘书长，是夏宝龙的大管家，之后又出任省会杭州书记；2018年调任河北省委副书记，两年后就出任陜西省长。明年前后应会异地升官，有望成为最年轻的省委书记。

中央社说，13届中国人大常委会第30次会议17至20日在北京举行。官方披露，会议将审议中国国务院关于提请审议人口与计划生育法修正草案的议案等，并包括“有关任免案”。