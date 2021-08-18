台湾阿富汗争议引发国民党溃逃军力“惨状”历史曝光

台湾正值国民党主席换届选举，适逢阿富汗政权变天。关于今天的阿富汗是不是明天的台湾，也引发争议。国民党前主席，竞选下届主席人选朱立伦脸书称没有1949的国民党，就没有今日的台湾，但遭到网友砲轰。据引据台湾国史馆档案记载，国民党1949溃败惨状，40万陆军仅有12万把步枪丶105砲6门来台，至1950年7月国军概况，仅能以惨不忍睹来形容。

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据自由时报今天报道称，国民党主席候选人朱立伦17日强调“没有1949的国民党，就没有今日的台湾”，事实上，根据国史馆档案史料记载，1949年国民党政府丶军队溃败来台时，虽然在金门古宁头之役中获得胜利，但三军武器装备严重不足，政权岌岌可危，1950年6月底爆发韩战丶美国总统杜鲁门派遣第七舰队巡逻台湾海峡，以防中国解放军渡海进攻台湾，同时决定大规模提供军援给台湾，为台湾建立起吓阻力量，这才是台湾能够翻盘逆转的关键原因。

国史馆史料档案中可见，美国在抗战胜利后军援国军105榴砲24个营，但在1949年国民党败战来台时，随军来台的105榴砲仅剩一个连。1950年的陆军部队共约40万余人，但步枪仅有12万3千余枝，那么大的陆军部队，105榴砲仅剩6门丶75山砲数量竟然仅有102门，当时的部队状况只能用一个惨字来形容。

国民党政府丶军队在1949年溃败来台时的状况，过去在国民党执政时期以大内宣方式美化宣扬，但事实并非如此。根据国史馆解密档案记载，韩战爆发后，美军为提供台湾军援所需，曾要求台湾提出三军概况以及希望美援武器装备项目等报告，在国史馆档案中出现的1950年7月国军概况，仅能以惨不忍睹来形容，若非美国军舰巡弋台海丶大量美援装备运抵台湾，那里还有国民党之后在台长期执政的机会。

国民党过去宣称率领百万军民来台，根据国史馆档案记载，1950年的国军陆军部队（共有12个军部丶40个师丶1个装甲兵旅及5个砲兵团），人数为40万余人，但步枪仅有12万3千余枝丶火砲及战斗车辆数量严重短缺；当时海军有4个舰队丶军舰及辅助舰艇共65艘，但各舰逾龄时有损坏丶配件缺乏修理困难；空军各型飞机300余架，但妥善飞机约199架。国防部当年更直言，台湾的防空雷达网未建立，砲兵与反潜丶军舰不足，三军弹药更是严重不足。

据该报道，然而在美军决定快速丶大量提供军援台湾之后，两岸军事战力平衡开始有了反转，根据国史馆档案记载，在1951年至1961年的10年期间，美军为台湾提供了大量的三军武器及弹药，主要包括：陆军（240丶155丶105等2895门各式火砲，M24丶M41等战斗车辆475辆，胜利女神飞弹125枚丶各式轻兵器达35万件），海军（包括驱逐舰在内的各式舰艇339艘丶舰用火砲306门丶陆战队火砲749门丶陆战队战车278辆），空军（各型喷射战机928架丶螺桨式机322架丶火砲630门丶响尾蛇飞弹2284枚）。

据自由时报，这项1961年3月提出的美国军援实施及检讨报告，政府在当年呈报给蒋介石的报告中所下的结论是，美援之获得为不可求之事，必须靠吾人本身之努力与奋斗，赢得盟邦之同情与敬佩；自助而后人助，今后美援如何或美国新政府之态度如何，其关键仍操之在我，以我今日地位之重要，及对自由世界反共大业之贡献而言，如能把握时机努力不懈，改进现存缺点，深信必可得到多助，而能继续获得我盟邦有力之援助。