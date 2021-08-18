国安拘四名港大学生 指发「感激」刺警案疑凶属宣扬恐怖主义

香港大学学生会评议会就「7.1刺警案」疑凶发哀悼议案的风波未了，警队国家安全处今(18日)早拘捕四名香港大学学生，指他们涉嫌触犯《港区国安法》的宣扬恐怖活动罪。国安处高级警司李桂华指出，议案有美化和光荣化暴力之嫌，故此作出拘捕。

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据港大学生会刊物《学苑》在社交平台披露，被捕者是学生会前会长郭永皓、评议会主席张敬生、前文学院学生会外务副主席容颂禧及前李国贤堂学生会代表杜林丞亨；另外，学苑总编辑、校园电视主席及评议会荣誉秘书亦被带到警署协助调查。

李桂华中午前召开记者会表示，警方接见了参与通过议案会议的32人，而被捕者曾在议案通过时发言及担负职务，而「7.1刺警案」的疑凶的行为，是胁迫港府和令市民惊吓，属恐怖主义，故此学生会议案以赞扬的形式处理疑凶的行为，更称他是义士，令人咋舌，是在合理化、美化和光荣化恐怖主义和无差别袭击，鼓励自杀行为，这都与社会道德相违，而有关组织在通过动议后，亦急不及待地向公众发放，符合宣扬恐怖活动罪的定罪元素。

刺警案疑凶即晚死亡时，警方并未定义属恐怖活动，当被问及警方现时为何指控学生会的议案宣扬恐怖活动时，李桂华表示，现时的控罪是宣扬恐怖主义，不是宣扬恐怖活动。他又说，学生会的议案已经是犯法行动，事后撤回议案只可以作为法庭判处时有更好处理的考虑。

港大学生会评议会7月7日以30票赞成和两票弃权的情况下通过动议，「深切哀悼」和「感激」自杀身亡的「7.1刺警案」疑犯梁健辉，港府和校方相继谴责后，评议会撤回动议，学生会干事会请辞。但经身兼校监的特首林郑月娥发话后，校方终止与学生会的合作关系，警方国安处则于上月16日到港大学生会综合大楼、校园电视办公室及学苑办公室调查和搜证。