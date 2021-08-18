央视发塔利班影片淡化恐怖主义关系 遭批后删除

阿富汗民兵组织塔利班夺下政权后，中国官媒央视网16日在微博上传题为“60秒了解塔利班的前世今生”的影片，内容淡化塔利班与恐怖主义关系，近日引发中国网友批评，目前影片已下架。中共党媒人民日报16日也一度在官方微博转载这则影片，同样遭受舆论批评，并于发文后4小时删文。

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据中央社今天报道称，中国央视网16日发布一支介绍塔利班的影片，内容淡化塔利班与恐怖主义关系，引发中国网友批评。根据网上备份影片，央视网在片中称塔利班（Taliban）是诞生于阿富汗内战期间，成员主要来自难民营的学生，最初只有800多人，因得到阿富汗贫民支持，实力急剧膨胀。影片又指塔利班武装部队于1996年攻占喀布尔成立阿富汗伊斯兰酋长国；911事件后，塔利班政权被美国推翻，开启长达20年的战争等。

这则影片一度在微博十大热搜排行榜名列第五位，并引发不少网友质疑。有人留言批评影片为什么绝口不提恐怖主义；也有人反问塔利班“是那个炸掉巴米扬大佛的吗？”

一位郭姓北京民众17日接受美国自由亚洲电台采访时则说，在他的印像中，阿富汗塔利班曾经为策画911在逃主嫌宾拉登（Osama bin Laden）提供藏匿处，不是什么难民组织。他说，“在我很早的印像中，塔利班组织就是国际恐怖组织，在阿富汗境内，与阿富汗接壤的边境，都有恐怖主义活动。”

面对批评声浪后，央视网已经这支影片下架。中共党媒人民日报16日也一度在官方微博转载这则影片，同样遭受舆论批评，并于发文后4小时删文。

中央社说，在塔利班攻下阿富汗首都喀布尔（Kabul）前，中国国务委员兼外交部长王毅7月28日已在中国天津会见塔利班政治领袖巴拉达（Mullah Abdul Ghani Baradar ）。外界普遍认为，中国当时已对可能的政权更替预做准备。