有5000万粉丝 190万影片下架 吴亦凡视野告消失

艺人吴亦凡因涉嫌强奸罪，近日被批准逮捕。中国影音平台已下架与他有关的影片190万部，吴亦凡几乎消失在中国的公众视野。

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据中央社今天报道称，艺人吴亦凡因涉嫌强奸罪，近日被批准逮捕。据官方发布，事发以来，中国影音平台已下架与他有关的影片190万部、综艺节目约7000集，吴亦凡几乎消失在中国的公众视野。

7月31日，吴亦凡因涉嫌强奸罪，被北京市朝阳公安分局刑事拘留。8月16日，北京市朝阳区人民检察院在官方微博发布，经依法审查，对“犯罪嫌疑人吴某凡以涉嫌强奸罪批准逮捕”。据中国国家广播电视总局发布，从事发后到8月17日上午10时，合计已处理网络上与吴亦凡相关的短片共190万部，影视综艺节目达7000集，目前仍在继续针对有关节目内容排查和处置。

该报道引述香港01、北京商报消息，中国网络视听节目服务协会人员指出，包含优酷、爱奇艺、腾讯等各大网络影视平台，已经将吴亦凡相关作品下架；与吴亦凡有品牌合作的腾讯，在事发之初就迅速解除合约、终止合作。此外，百度已将吴亦凡相关数据全标签为“违法失德艺人”，而微博则将吴亦凡个人和工作室的帐号等全部禁言。

据协会人员强调，绝不为“违法失德人员”提供出镜、发声的机会和平台，绝不让这些人员和作品在网络视听行业有立足之地，“不讲职业道德，缺乏艺术操守，突破法律道德底线，金玉其外，败絮其中，理应受到严厉的惩罚，必须付出应有的代价。”

该报道称，6月，中国网红都美竹接连公开发文指控吴亦凡诱奸未成年少女后，遭吴亦凡母亲反告敲诈勒索，北京朝阳分局介入调查。吴亦凡所代言的品牌则纷纷与之解约。7月22日，北京朝阳分局通报调查结果，证实都美竹指控遭设酒局“选妃”确有其事，也打脸吴亦凡否认与都女发生过关系，指双方确曾发生过关系。针对网友举报的“吴某凡多次诱骗年轻女性发生性关系”等，当时警方表示仍在调查中；7月31日则宣布吴亦凡涉嫌强奸罪刑事拘留，8月16日被批准逮捕。