罕见：劳工处拟取缔被指刊发煽动儿童绘本的工会 职工盟批未审先判

有骨干成员因印刷儿童绘本而被当局以煽动仇恨被捕的香港言语治疗师总工会，接获劳工处职工登记局信函，指该会被用作与宗旨或规则抵触的用途，违反法例，将于10月13日取消其工会登记。不过，信中并无阐释该会具体因什么工作违反了该会什么宗旨；而香港职工会联盟总干事蒙兆达指出，该工会成员涉及的案件仍未开审，但已遭当局取缔，俨如「未审先判」，质疑登记局是在变相执行政治任务，做法损害结社自由。

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劳工处回应传媒时证实，上周向一间职工会发出拟取消职工会登记通知书，本周五会在宪报公布。处方强调，所有已登记的职工会，其运作必须符合《职工会条例》及已登记的组织规则，如有违反，登记局定必严肃跟进，不排除取消职工会登记的可能性。

根据言语治疗师总工会的网上资料，该会有四项宗旨，包括捍卫公义和团结业界；而根据《职工会条例》，工会可就当局拟取消登记通知书向法庭提出上诉，未知涉事工会会否在本月27日举行的周年会员大会讨论此事。

于2019年11月成立的言语治疗师总工会，早前刊发三本《羊村》系列儿童绘本，被警方国安处指为涉嫌串谋发布煽动刊物，于7月22日拘捕该会五名理事，当中包括工会主席及副主席，各人现正还柙。

职工盟总干事蒙兆达表示，现时多个部门配合政府的政治方针，加紧监控公民社会团体，目的是制造社会恐慌，令民间团体感压力，可能形成自我审查。

在2019年的反对修订《逃犯条例》风波后，不同政治光谱人士纷纷成立工会，以便在选举中争取席位，但随着政治形势改变，不少新工会宣告解散，单是今年头七个月，已有23个工会撤销登记，只占工会总数的1.6%，但当中七成是新工会。