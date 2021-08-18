美参议员科尔宁急删驻军3万“糊涂”推文

美国共和党参议员科尔宁删除了一条推文，他在推文中错误地说，美国目前在中国宣称拥有主权的台湾驻军三万。这一说法招致中国媒体称他为“老糊涂”。中国《环球时报》总编辑胡锡进在推特上写道，台湾当局必须解释科尔宁的言论，并补充说，如果这是真的，我们相信国家会立刻动用《反分裂国家法》，以战争方式消灭、驱逐在台湾的美国军队，同时武力收复台湾。”

广告 继续浏览后续

据路透社报道说，美国参议员科尔宁删除了有关台湾驻军的错误推文，该遭中国媒体炮轰。

周一晚些时候，科尔宁在推特上发布了有关“今天”驻扎在世界各地的美国驻军人数统计数据，包括美军最终撤出阿富汗之前在该国的驻军人数。阿富汗目前处于塔利班控制之下。

在1979年美国与中国正式建交之前，美国在台湾确实有驻军。随着时间的推移，包括根据建交协议，这些驻军后来逐渐地被撤走。

据该报道，中国官方媒体《环球时报》猛烈抨击这位德克萨斯州参议员的错误，认为这是美国政客不负责任的证据。 《环球时报》在推特上写道:“美国在中国台湾驻军三万人的推文可能是一个‘老糊涂’参议员令人瞠目的错误或炒作，但这足以让人震惊，看到美国政客在台湾海峡这个关键问题上是多么不负责任。” 《环球时报》总编辑胡锡进在推特上写道，台湾当局必须解释科尔宁的言论，并补充说，如果这是真的，我们相信国家会立刻动用《反分裂国家法》，以战争方式消灭、驱逐在台湾的美国军队，同时武力收复台湾。”