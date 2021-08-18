解放军昨在台周边实兵演练陆委会吁停止针对性武力挑衅

中共解放军发布声明指出，东部战区昨天在台湾西南和东南等周边海域空域，组织联合火力突击等实兵演练。声明挑明，军演就是针对美台互动和「台独」势力。台湾陆委会则回应指出，使用强权及军事手段无法解决问题，中国应立即停止对台针对性的武力挑衅。

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台湾和美国三月间曾签署「台美海巡合作备忘录」，尽管台湾海巡署否认，双方曾在台湾东部海域举行联合操演，但大陆国台办上周仍强调，中方反对美台任何形式的军事联系，民进党当局与外部势力勾连，「挑衅玩火」，必将自食恶果。

而中共解放军东部战区昨天则在官方微博以发言人、陆军大校施毅的名义发布声明，提到17日曾出动作战舰艇、反潜机、歼击机等，在台湾西南方和东南方等周边海域空域，组织联合火力突击等实兵演练。

声明里明白提到，「近期，美台频频勾连挑衅，发出严重错误信号，严重侵犯中国主权，严重破坏台海和平稳定，已成为台海安全风险的最大祸源。此次演练，是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和『台独』势力挑衅的严正响应。」

针对解放军这项声明，台湾陆委会回应表示，中共始终不放弃对台动武，持续透过军演和机舰侵扰等方式威吓台湾，企图强迫台湾接受矮化台湾的错误政治主张，台湾从未妥协退让。

陆委会说，北京当局侵犯台湾国家主权、破坏台海现状的强势行径，已受到国际社会及台湾人民的严重关切与坚决反对，更冲击扰乱印太地区的和平稳定。

陆委会强调，台湾对台海区域情势及相关动态都有充分的掌握评估，也做好各项应对准备。并「正告」中国大陆，使用强权及军事手段无法解决问题，应立即停止对台针对性的武力挑衅。