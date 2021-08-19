中国今天庆祝入藏70年

中共今天举办“西藏和平解放70周年庆祝活动”。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋宣称，70年来，西藏民族团结实现历史性进步，消除了旧社会的民族歧视、民族隔阂，“挫败达赖集团和境外敌对势力的分裂破坏活动”。但藏人行政中央驻台代表格桑坚参认为，中共当年的行为其实武力侵略，所谓的庆祝活动，其实就是“踩着藏人尸体上进行的表演”。

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据中央社今天报道称，中国官方今天举办“西藏和平解放70周年庆祝活动”。据今年1月上任的藏人行政中央驻台代表、达赖喇嘛西藏宗教基金会董事长格桑坚参今天接受中央社采访时指出，过去70年来，中共破坏了西藏的宗教、文化、语言，因此这段时间对西藏人来说是场大“劫难”。

据格桑坚参表示，自2008年起，多达150名藏人以自焚方式对中共表示抗议，但当局却用“和平解放”来掩饰侵占的事实，并向全世界炫耀对西藏的主权。所谓的庆祝活动，其实就是一个“踩着藏人尸体上进行的表演”。据格桑坚参提到，西藏精神领袖达赖喇嘛以和平、非暴力出发，提出“中间道路”（Middle Way Approach），即藏人可在中国宪法的框架下寻求自主自治。但这样的建议却得不到中共真诚的回应，中共反而变本加厉，破坏西藏的文化、宗教和语言。

格桑坚参说，中共的作法引发藏人的抗议后却不反思错误，而是把所有问题归咎于“达赖集团”的破坏活动，把达赖喇嘛称为“罪魁祸首”，“这是一个完全不负责任的作法”。

该报道说，另外，在台藏人团体“西藏台湾人权连线”理事长札西慈仁今天接受中央社采访时则认为，中共所说的进步、建设，“不一定是西藏人要的”，如果中共当年没有“入侵、占领”西藏，相信西藏会有自己的现代化过程。