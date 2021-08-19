中国再赞塔利班：比上次执政更清醒理性

中国外交部发言人华春莹今天说，世界上“没有任何事物是一成不变的”，如今的阿富汗塔利班比上次执政时期“更加清醒和理性”，中方鼓励并希望塔利班将上述表态“落到实处”。

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据中央社今天报道称，中国外交部赞塔利班：比上次执政更清醒理性。

中国外交部发言人华春莹还评价塔利班说，不仅要看“过去怎么样”，也要看“现在怎么样”，不仅听其言，也要观其行。如果不与时俱进无视形势发展，那就是“刻舟求剑”，不会得出符合实际的结论。

中国外交部下午举行例行记者会。据澎湃新闻说，华春莹在回答媒体中方是否将承认阿富汗塔利班政权，以及近日是否与塔利班接触时，作上述表示。但她对这两大项问题均回避作答，只说中方与阿富汗塔利班等各派都保持联系沟通。华春莹表示，中方注意到俄罗斯等一些国家政要和不少国际媒体，都肯定当前阿富汗塔利班进入喀布尔之后各方面的表现，认为塔利班目前的做法是良好的、积极的、务实的。尽管阿富汗局势还没有彻底的明朗，但认为塔利班不会重演过去的历史。

据华春莹说，如今的塔利班比上次执政时期“更加清醒和理性”。中方鼓励并希望塔利班将其积极的表态落到实处，与阿富汗各党派各民族团结起来，尽快透过对话协商，建立符合阿富汗自身国情，得到人民支持广泛包容的政治架构，实行温和稳健的内外政策，遏制各类恐怖主义和犯罪行径，确保阿富汗局势实现平稳过渡。

华春莹又说，中方注意到有些人反复强调对塔利班不信任。但“世界上没有任何事物是一成不变的”，中方主张要用全面联系和发展的辩证思维，认识、看待和处理问题。不仅要看过去怎么样，也要看现在怎么样，不仅听其言，也要观其行。

华春莹提到，如果不与时俱进，而是保守固定的思维，无视形势发展，那就是刻舟求剑，就不会得出符合实际的结论。阿富汗局势急剧演变也表明外界以往对其局势缺乏客观判断，对阿富汗的民意缺乏准确把握，“西方的某些国家”尤其应该汲取教训。